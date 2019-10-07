 Yemen hükümeti ile ayrılıkçılar barış anlaşması imzaladı | DÜNYA | DW | 05.11.2019

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DÜNYA

Yemen hükümeti ile ayrılıkçılar barış anlaşması imzaladı

Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçılarla güç paylaşımı anlaşması imzaladı. BM’nin "önemli bir adım" dediği anlaşmayı Trump "çok iyi başlangıç" olarak nitelendirdi.

Yemen Devlet Başkanı Hadi, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman (sağda) ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi bin Zayid Al Nahyan

Yemen Devlet Başkanı Hadi, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman (sağda) ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi bin Zayid Al Nahyan

Yemen Hükümeti ile ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, güç paylaşımı öngören bir barış anlaşması imzaladı.

Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından imzalanan anlaşma güneydeki güç mücadelesine son verilmesi amacını taşıyor. Anlaşma tarafların bu amaç doğrultusunda siyasi, askeri, ekonomik ve güvenlik alanlarında vardıkları mutabakatları yansıtan düzenlemeler içeriyor.

İmzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi (solda) ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

İmzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi (solda) ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı.

Güç paylaşımına ilişkin anlaşma hükümleri, bakanlıkların yarısının ayrılıkçılara verilmesini, güney illere vali ve emniyet müdürlerinin atanmasını öngörüyor. Askeri ve güvenlik konularına ilişkin hükümler ise ayrılıkçıların, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil olmalarını düzenliyor.

Suudi Arabistan devlet kanalında canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Bu anlaşma Yemen’de yeni bir istikrar döneminin başlangıcı olacak” dedi.

Trump: Çok iyi bir başlangıç

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu sonucunda imzalanan anlaşma hakkındaki görüşünü Twitter’da paylaştı.

Trump, anlaşmaya ilişkin Fransız haber ajansı AFP’nin haberini alıntıladığı paylaşımında, “Çok iyi bir başlangıç. Lütfen nihai bir anlaşma için hepiniz çok çalışın” ifadelerine yer verdi.

BM: Önemli bir adım

Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths yaptığı açıklamada imzalanan anlaşmanın, “Yemen’de barışçıl çözüm hedefleyen kollektif çabalar bakımından önemli bir adım” olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’a, anlaşmanın imzalanmasını sağlayan başarılı arabuluculuğu ve yoğun diplomatik çabalarından ötürü müteşekkir olduğuna vurgu yapan Griffiths ayrıca ülkenin güneyindeki paydaşlara kulak vermenin, barışı hedefleyen siyasi çabaların başarıya ulaşmasında önem taşıdığını kaydetti.

DW, AFP/ DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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