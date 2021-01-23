 Yeşiller ve SPD′den yerel seçim başarısı | ALMANYA | DW | 15.03.2021

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ALMANYA

Yeşiller ve SPD'den yerel seçim başarısı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimde Yeşiller, Rheinland-Pfalz'da ise Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Merkel'in partisi CDU iki seçimde de tarihinin en kötü sonucunu aldı.

Baden-Württemberg'de Yeşiller sandıktan birinci parti çıkmayı başardı.

Baden-Württemberg'de Yeşiller sandıktan birinci parti çıkmayı başardı.

Almanya’nın Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde dün eyalet seçimleri yapıldı. Baden-Württemberg’de Yeşiller, Rheinland-Pfalz’da ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan birinci çıkmayı başardı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Federal Meclis seçimlerine yaklaşık altı ay kala her iki eyalette de tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler, koalisyon görüşmelerine çevrildi. İki eyalette de SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in koalisyon hükümeti oluşturması mümkün. Bunun gerçekleşmesi halinde ikinci sırada gelen CDU, ana muhalefet rolünü üstlenecek.

Her iki eyalette de sağcı popülist AfD partisi ise bir önceki seçimlere oranla oy kaybına uğradı.

Baden-Württemberg'de Yeşiller'in zaferi

Baden-Württemberg’de Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann liderliğindeki Yeşiller seçimi açık ara farkla kazanırken CDU tarihteki en düşük oy oranını aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şu şekilde:

  • Yeşiller: %32,6 (2016 yılındaki son seçimlere göre + %2,3)
  • CDU: %24,1 (- 2,3)
  • SPD: %11,0 (- 1,7)
  • FDP: %10,5 (+ 2,2)
  • AfD: %9,7 (- 5,4)

Bu beş parti dışında hiçbir parti eyalet parlamentosuna girmeyi başaramadı. Baden-Württemberg’de Yeşiller ile CDU arasındaki mevcut koalisyon hükümetinin sürmesi sayısal olarak mümkün. Ancak hükümet kurma görevini üstlenecek olan Yeşiller’in önünde SPD ve FDP ile de koalisyon kurma seçeneği bulunuyor. Kretschmann hangi ihtimali tercih ettiklerini belirtmezken CDU, SPD ve FDP ile koalisyon görüşmeleri yapacağını açıklamakla yetindi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer (sağda) eşiyle birlikte

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer (sağda) eşiyle birlikte

Rheinland-Pfalz'da SPD'nin zaferi

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Eyalet Başbakanı Malu Dreyer seçimi kazanmayı başardı. CDU bu eyalette ilk kez yüzde 30 bandının altına gerileyerek tarihin en düşük sonucunu aldı. Resmi olmayan seçim sonuçları şu şekilde:

  • SPD: %35,7 (- 0,5)
  • CDU: %26,5 (- 4,1)
  • Yeşiller: %9,3 (+ 4,0)
  • AfD: %8,3 (- 4,3)
  • FDP: %5,5 (- 0,7)
  • Freie Wähler: %5,4 (+3,2)

Bu partiler dışında hiçbir parti Mainz’daki eyalet parlamentosuna girmeyi başaramadı.

Rheinland-Pfalz’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin devam etmesi muhtemel. Eyalet Başbakanı Dreyer seçim sonrası yaptığı açıklamada “Bu koalisyonun mükemmel olduğu ve sürmesinden memnuniyet duyacağım konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakmadım” diye konuştu. CDU’nun eyalet başbakanı adayı Christian Baldauf ise partisinin “güçlü bir muhalefet” oluşturmak istediğini söyledi.

Almanya’nın iki eyaletinde yapılan seçimler ülkede pandemi koşullarında yapılan ilk seçimler oldu. Dolayısıyla seçmenlerin birçoğu oyunu seçim merkezlerinde kullanmadı. Mektupla gönderilen oylarda ise büyük bir artış gözlendi. Seçimlere katılım ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre büyük oranda düştü. Baden-Württemberg’de seçimlere katılım yüzde 63,7 olurken, Rheinland-Pfalz’da katılım yüzde 64,1 olarak kaydedildi.

Hessen Eyaleti’nde de dün belediye meclis üyelikleri seçimi yapıldı.

dpa, AFP, Reuters / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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