Yeşiller Partisi yeni liderlerini seçiyor

Yeşiller Partisi, parti başkanlığını dört yıldır yürüten Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in kurulan hükümette bakan olarak görev almasının ardından yeni liderlerini seçiyor.

Dijital olarak düzenlenen kongrede bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Uzlaşmak siyaset sanatıdır" ifadelerini kullandı. Ancak Habeck bunun ideallere veda etmek anlamına da gelmediğinin de altını çizdi.

Almanya’nın yeni koalisyon hükümeti Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından Aralık ayında kurulmuştu.

Kabinede Tarım Bakanı olarak görev alan Yeşiller partili Cem Özdemir parti hükümette hedeflerine ulaşmak istiyorsa bakanlar ve partililer arasında "işbölümü" olmaması gerektiğini kaydetti.

Partiye eleştiri

Öte yandan Baden-Württemberg eyelet Başbakanı Winfried Kretschmann da partinin gelecekte yeni seçmen gruplarına ulaşması gerektiği çağrısında bulundu ve geçen yılki seçim kampanyasını eleştirdi. Ekonomi ve istihdam konularına daha fazla odaklanılması gerektiğini belirten Kretschmann, "İş dostu olmalıyız" dedi.

Annalena Baerbock ve Robert Habeck dört yıldır partinin liderliğini yürütüyordu

Kongrede yüzlerce delege parti programını masaya yatıracak ve parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler de oylanacak. Etkinliğe az sayıda üst düzey partili katılıyor.

Partinin liderliğini üstlenecek olan Ricarda Lang partinin sol kanadında yer alırken, Omid Nouripour ise pragmatik bir siyasetçi olarak değerlendiriliyor.

Roth'tan Baerbock'a övgü

Yeşiller Partili politikacı Claudia Roth, Baerbock ile çalışmaktan "büyük bir onur ve sevinç" duyduğunu belirtti.

Baerbock'un iklim değişikliği, barış, demokrasi ve özgülüklere bağlılığını öven Roth, "İşte bu nedenle şimdi Dışişleri Bakanısın" dedi.

Yeşiller'in seçimlerden daha fazlasını beklediğini ancak Baerbock'un Yeşiller tarihindeki en iyi seçim sonucunu elde ettiğini belirten Roth, "Bununla başbakanlık makamının da bir gün tamamen yeşil olmasının yolunu açtın" diye konuştu.

Dpa / SSB, EC

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