Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi HEDEP

Yeşil Sol Parti kongresi Ankara'da başladı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) "Özgürlük için yeniden" sloganıyla düzenlediği 4. Olağan Kongresi, Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Kongre Divan Eş Başkanı Meral Danış Beştaş yeni partilerinin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olacağını duyurdu.

"Aslında partimizin adını ne kadar değiştirirsek değiştirelim her zaman özellikle röportajlarda ve toplantılarda bütün partilerimizin adı HEDEP'ti. Şimdi gerçekten HEDEP" diyen Beştaş partinin amblemine ilişkin "Hareketli, dinamik çizgisellikle bilge ağaç, güneşli insan figürüyle ekoloji, değişim ve dönüşüm tarif edilmiştir" diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, HEDEP eş genel başkanlığına aday gösterildi. Kongrede eş genel başkanlarının yanı sıra Parti Meclisi'nin de yenilenmesi bekleniyor.

Kongrede cezaevinde bulunan Gültan Kışanak ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın mesajları da okundu.

Kongrenin yapıldığı salona "İsyanımızla Örgütleniyor Özgürlüğümüzü Savunuyoruz", "Jin Jiyan Azadî", "Kürt Sorununa Demokratik Çözüm", "Demokratik Anayasa", "Tecride Hayır, Barış Hemen Şimdi", "İklimi Değil Sistemi Değiştir", "Engelliler İçin Yeni Yaşam", "Üçüncü Yolda Zafere Yürüyoruz" yazılı pankartlar asıldı.

DW, ANKA / EC, CÖ