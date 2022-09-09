Yeşil Camii'de Kuran dinleyen Kraliçe

Bursa Yeşil Cami'de başını örtüp Kuran dinledi, Abdullah Gül onun için Buckingham'da frak giydi. Kraliçe Elizabeth, 70 yıllık hükümdarlığında Türkiye'yi iki kez ziyaret etti, çok sayıda Türk siyasetçiyle bir araya geldi.

İngiltere'de sembolik bir önemde olan ve yetkileri kısıtlı olan Kraliçe'nin devletler arası ilişkilere etkisi de sınırlıydı. Ancak yine de Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretleri ilişkiler açısından önemli görüldü, temasları ve görüşmeler sırasındaki protokol de kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Kraliçe Elizabeth tahta çıktığı 2 Haziran 1953'ten günümüze kadar 1971 ve 2008 yıllarında olmak üzere toplam 2 kez resmen Türkiye'yi ziyaret etti. Kraliçe Elizabeth, göreve geldiği 1953'ten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018 yılına kadar Türkiye'de toplam 10 cumhurbaşkanı ve 31 başbakana tanıklık etti.

Gelibolu ziyareti

Kraliçe II. Elizabeth, Gelibolu'da müttefik askerlerin anıtlarına çelenk bırakmıştı, 25 Ekim 1961 Fotoğraf: David Cairns/Daily Express/Getty Images

Kraliçe II. Elizebeth, eşi Edinburgh Dükü ve Prens Philip'le birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda sırasındaki Gelibolu Seferi'nde hayatını kaybeden müttefik askerlerin anıtlarına çelenk bırakmıştı

Bursa'da başı örtülü Kuran dinlerken

Kraliçe Bursa Yeşil Camii'de, 14 Mayıs 2008 Fotoğraf: Anatolia-Pool/Getty Images

Kraliçe Elizabeth, Türkiye'ye ikinci resmi ziyaretini 2008 yılında yaptığı sırada Bursa'da Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ziyaret etti. Topkapı Sarayı Müzesi'nin o dönemdeki Müdürü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan caminin tarihi hakkında bilgi alan II. Elizabeth, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Rahman Suresi'ni dinledi.

Kraliçe'nın Anıtkabir ziyareti

Fotoğraf: Anatolia/Pool/AFP/Getty Images

Kraliçe Elizabeth 2008 ziyaretinde Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunmuş ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.

Özel Defter'e neler yazdı?

Fotoğraf: Anatolia News Agency/Pool/AFP/Getty Images

Kraliçe deftere "Birleşik Krallığın büyük değer verdiği bir dostu ve modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak, benim için büyük bir onurdur" satırlarını yazmıştı.

İstanbul'da Maraş dondurmacısı ile

Fotoğraf: Anatolia/Pool/Getty Images

Kraliçe Elizabeth 2008 Türkiye ziyareti sırasında turistik bir gezi de gerçekleştirdi. Turistlerin ilgi gösterdiği Maraş dondurmacılarından birini ziyaret etti. Maraş dondurmacısı Kraliçe'ye hünerlerini gösterirken.

Erdoğan'dan Kraliçe'ye yüzük

Fotoğraf: Anatolia/Pool/Getty Images

Kraliçe Elizabeth 2008 ziyareti sırasında Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın verdiği hediyeyi alıyor. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'ye özel tasarım bir yüzük, Kraliçe'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e ise kehribar tespih ve lüle taşından pipo hediye etmişti.

Doğum günü resepsiyonunda

Fotoğraf: Firat Yurdakul/Pool /AFP/Getty Images

Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Tayyip Erdoğan 2008'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Kraliçe'nin doğum günü için verilen resepsiyona katılmış ve 12-16 yaş arasında engelli çocukların futbol oynamasını seyretmişti. Bu sırada, eski bir futbolcu olan Başbakan Erdoğan da çocuklarla bir süre futbol oynamıştı.

Gül'ün fraklı Londra ziyareti

Fotoğraf: Dominic Lipinski/WPA Pool/Getty Images

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2011 yılının Kasım ayında İngiltere'yi resmi ziyaretinde Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth tarafından ağırlanmıştı. Gül, Kenan Evren'den sonra devlet ziyareti ile ağırlanan ilk Türkiye lideri olmuştu. Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği gün Batı'ya özgü giyim tarzı olması nedeniyle frak giymeyi tercih etmezken, İngiliz Kraliyet protokolleri nedeniyle hayatında ilk kez Buckingham Sarayı'nda frak giymesi Türk basınında yer verilen detaylardan olmuştu.