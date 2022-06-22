Yaz tatili öncesi Avrupa'da yeni korona dalgası endişesi

Yaz tatili öncesinde Avrupa'daki birçok ülkede korona vakaları yeniden artışta. Yeni vakaların çoğu Omicron'un alt varyantlarından BA.4 ile BA.5 kaynaklı. Peki, Avrupa'da yeni bir korona dalgası bekleniyor mu?

Yaz mevmisinin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yeni Omicron varyantları Avrupa'daki vaka sayılarının yükselmesine yol açınca önümüzdeki tatil sezonu ile ilgili endişeler de arttı.

Our World in Data isimli istatistik sayfasına göre, Portekiz, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hollanda'da koronavirüse bağlı Covid-19 vaka sayıları ciddi bir şekilde artıyor. Uzmanlar bunun sebebinin, daha öncekilerden daha bulaşıcı olan BA.4 ile BA.5 isimli yeni varyantların olduğunu ifade ediyor.

Bir de üstüne kaldırılan önlemler eklenince Avrupa'yı bu yaz ne bekliyor? İşte yanıtlar...

Portekiz'de korona dalgası geçti mi?

Özellikle Portekiz Mayıs ortasından bu yana yüksek vaka sayılarıyla boğuşuyor. Avrupa'daki en yüksek insidans hala bu ülkede. Portekiz'deki yeni vakaların yüzde 90’ına Omicron'un alt varyantı BA.5’in sebep olduğu belirtiliyor. Vaka sayılarıyla birlikte ülkede ölüm oranları da artıyor. Our World in Data’nın verilerine göre, nüfus oranlarına göre Portekiz, Avrupa'daki en yüksek koronaya bağlı ölümlerin kaydedildiği ülke konumunda.

Son aylarda Avrupa'daki en yüksek insidans Portekiz'de kaydedildi. Fotoğraf: Jorge Mantilla/NurPhoto/picture alliance

Ancak yüksek vaka sayılarına rağmen hastanelerin kapasitelerinin üstünde çalışması gerekmiyor. Portekiz, yüzde 87 gibi yüksek bir aşılama oranına sahip. Ayrıca alt varyantlar her ne kadar daha bulaşıcı olsalar da önceki varyantlar kadar tehlikeli değiller. Haziran başından bu yana Portekiz'deki vaka sayıları düşüşe geçmiş durumda. Ulusal sağlık birimi Insa, Portekiz'de yeni dalganın en tepe noktasının geride kaldığını söyledi.

Fransa'da artış sürüyor

Haziran'ın ortasından bu yana Fransa'da vaka sayıları ciddi bir şekilde artıyor. Resmi rakamlara göre 18 Haziran itibarıyla son yedi gün içerisinde her 100 bin kişide 477 yeni vaka görüldü. Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı epidemiyolog Antoine Flahault, "Salgın eğrisi Fransa'da katlanarak artıyor" diye uyardı. Franceinfo isimli haber merkezine konuşan Flahault, Fransa'da BA.4 ile BA.5 Omicron varyantlarının yeni bir dalgaya sebep olduğunu söyledi.

Ancak Flahault Fransa'daki durumun nasıl ilerleyeceğini öngöremediğini belirtti. Güney Afrika yeni dalgayı sekiz haftada atlatırken, Portekiz'de dalganın 9 ila 10 hafta süreceğini öngörüyor. Flauhault, “Eğer Portekiz'deki durum Fransa'ya uygulanırsa, o zaman yazın çoğu bununla geçecek" dedi.

Almanya'da da Covid-19 vakalarında ciddi artış var

Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da son yedi gün içerisinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 400'ü aşmış durumda. Robert Koch Enstitüsü (RKI) Çarşamba günü yayınladığı verilerde, son 24 saat içinde 119 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiğini bildirdi. Burada da yaygın varyantın BA.4 ile BA.5 olduğu belirtiliyor. RKI Başkan Yardımcısı Lars Schaade, halihazırdaki durumda, korona önlemlerinin kaldırılmasının da payının olduğunu söyledi.

Almanya'da hastane, yaşlı bakım evi ve toplu taşıma haricinde maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Fotoğraf: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach,"Bu yaz dalgasını ona aldırış etmeden ve karşı önlemler almadan atlatamayız" dedi. Lauterbach bu nedenle, aralarında yeniden bir geniş aşı kampanyasının başlatılması da olmak üzere sonbahar için birtakım önlemlere güveniyor, ancak panik için bir sebep olmadığının altını çiziyor.

Akdeniz ülkelerinde durum ne?

Yunanistan ve İtalya'da da yedi günlük vaka sayıları ciddi bir yükselme kaydetti. İtalyan sağlık enstitüsü ISS, İtalya'da vaka sayısının art arda ikinci hafta arttığını ve bulaşma oranının yeniden salgın rakamlarına ulaştığını söyledi. İtalya Sağlık Enstitüsü eski başkanı Walter Ricciardi, ADNKronos haber ajansına verdiği demeçte, "Bu bizim pandemideki üçüncü yazımız ve hala dersimizi almadık" dedi.

İspanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi korona vakalarında ciddi bir yükselme henüz görülmedi. İspanya artık resmi olarak yalnızca 60 yaş üstü kişilerde korona vakalarını kaydediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın 17 Haziran tarihli son raporuna göre, bu yaş grubunda ülke çapında yedi günlük vaka sayısı 302 civarında yer alıyor. Haziran ortasında, BA.4 ve BA.5 varyantları, hastalardan alınan örneklerin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyordu.

Kuzey ve doğu Avrupa'da Omicron daha az görülüyor

Avrupa'nın diğer bölgelerinde vaka sayıları artarken, kuzey ile doğu Avrupa'da bu veriler daha düşük seyrediyor. Our World in Data’nın verilerine göre, bu ülkelerdeki vaka sayılarında da artış var, ancak diğer Avrupa ülkelerindeki ciddi artışların karşısında buradaki artışlar daha düşük oranda gerçekleşiyor.

Haziran ortasında İsveç'te bir haftada bin 900 yeni korona vakası bildirilirken, Polonya'da son 24 saat içerisinde 285 yeni vaka kaydedildi. Sayıların düşük olduğu Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen Çarşamba günü yaptığı açıklamada 50 yaşın üzerindekiler için dördüncü aşı için yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

Avrupa genelinde vaka sayıları beklenenden daha hızlı bir artış gösterirken, Omicron'un BA.5 alt varyantı kıtadaki baskın virüs varyantı haline gelmiş durumda.