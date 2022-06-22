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Silja Thoms

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Yaz tatili öncesinde Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüse bağlı Covid-19 vakaları artıyor.

Yaz tatili öncesi Avrupa'da yeni korona dalgası endişesi

Yaz tatili öncesinde Avrupa'daki birçok ülkede korona vakaları yeniden artışta. Yeni bir korona dalgası bekleniyor mu?
Sağlık
7 dakika önce
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