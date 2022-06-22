You need to enable JavaScript to run this app.
İçeriğe git
Ana menüye git
DW'nin diğer sayfalarına git
Bölgeler
Türkiye
Almanya
Avrupa
Ortadoğu
Kategoriler
Politika
Ekonomi
Bilim ve Çevre
Sağlık
Kültür
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Silja Thoms
Sonraki bölüme git Önerdiğimiz Diğer Haberleri
Önerdiğimiz Diğer Haberleri
Yaz tatili öncesi Avrupa'da yeni korona dalgası endişesi
Yaz tatili öncesinde Avrupa'daki birçok ülkede korona vakaları yeniden artışta. Yeni bir korona dalgası bekleniyor mu?
Sağlık
7 dakika önce
7 dakika önce
Ana sayfaya dön