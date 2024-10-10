Yargıtay'da Can Atalay kararını veren daire başkanı değişti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamadığı için eleştirilerin odağındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde haftalardır süren başkanlık seçimi sonuçlandı. Seçimlerde Daire Başkan Vekili Hakan Yüksel ile üyesi Mustafa Kurtaran aday oldu. Uzun süre devam eden seçimler 47'inci turda sonuçlandı.

Mustafa Kurtaran 177 oyla 3. Ceza Dairesi Başkanı seçildi. Hakan Yüksel ise 112 oyda kaldı. 20 oy ise boş ve geçersiz saydı.

Daire'nin daha önceki başkanı olan ve Atalay kararında da imzası bulunan Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmesi nedeniyle 3. Ceza Dairesi'nin başkanlığı 5 Haziran 2024'ten bu yana boş kalmıştı.

DW Türkçe'nin aldığı bilgilere göre, muhafazakar kökenli olan Mustafa Kurtaran'ın seçimi kazanmasında Yargıtay üyelerine yönelik verdiği mesajlar etkili oldu. Yargı kulislerine göre, Kurtaran seçimlerde oy istemek için aradığı bazı üyelere "Artık bu daireden operasyonel kararlar çıkmayacak. Önemli dosyaları dairenin tüm üyeleriyle oturup birlikte karar vereceğiz. Özel heyetler kurmayacağız" dediği belirtildi.

Can Atalay kararına gönderme

Kurtaran'ın bu sözlerle atıf yaptığı kararın ise Can Atalay davası olduğu ifade ediliyor. AYM'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği iki hak ihlali kararı, o dönemin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmamıştı. Hatta Daire, kararı veren dokuz AYM üyesi hakkında da suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Fotoğraf: ANKA

3. Ceza'nın Can Atalay kararının altında seçimi kaybeden Hakan Yüksel'in de imzası vardı. Yüksel, yargıda MHP'ye yakın isimlerden olarak biliniyor. Yüksel'in kızının düğününe MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de katılmıştı.

Yeni Başkan Mustafa Kurtaran ise 5 kişilik Can Atalay heyetine dönemin Başkanı Muhsin Şentürk tarafından alınmamıştı. Kurtaran'ın yargı kulislerinde Can Atalay kararını sert dille eleştirdiği biliniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi terör, darbe ve casusluk gibi kritik suçların temyiz aşamasına bakıyor. Bu Daire'nin verdiği karar, kesin nitelik taşıyor.

Ankara Adliyesi'nde görevden alma

Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Ankara Adliyesi'nde dün kritik bir görevden alma yaptı. Ayhan Bora Kaplan davasında verilen kararların itirazlarına bakan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır, geçici görevle Yargıtay Savcılığına atandı.

Şatır, Kaplan davasında tahliye talebi reddedilen 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti. Bu sanıklardan 3'ü yalnızca örgüt üyeliğiyle suçlanıyordu. Ayrıca Sinan Ateş davasında ise tahliye talebi reddedilen Serdar Öktem'in itirazında tahliyesi yönünde oy kullanmıştı.

Bu durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda rahatsızlık yaratmış ve bu durum HSK'ya bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Şatır, görevden alındı. Şatır'ın emekliye ayrılacağı öğrenildi.

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