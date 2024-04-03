Yargıtay seçiminde Bakanlığın devreye girdiği iddiası

25 Mart'tan bu yana süren Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 15 tur oylama yapılmasına karşılık sonuç çıkmaması krize neden oldu.

Mevcut Başkan Mehmet Akarca, Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında süren yarış, Yargıtay'daki gruplar arasında güç savaşına dönüştü.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler sonrası Muhsin Şentürk'ü işaret etmesinin ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek Şentürk lehine kulis yapmaya başladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Başkanlığı seçimi yapılıyordu. 348 üyeye sahip olan Yargıtay'da seçimlerde bugüne kadar en fazla 339 üye oy kullandı. Beş adayla yapılan seçim yarışı, diğer adayların çekilmesiyle birilkte dördüncü turdan itibaren Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez arasında sürdü. Ancak bugün yapılan 14'üncü tura kadar hiçbir aday salt çoğunluk olan 175 oya ulaşamadı.

Erdoğan "Muhsin Şentürk'ü işaret etti" iddiası

Yerel seçimler öncesinde geçen hafta yapılan seçimlerde yarış Akarca ve Kerkez arasında geçerken Muhsin Şentürk üçüncü sırada geliyordu.

Ancak 31 Mart'ın ardından Muhsin Şentürk'ün oylarında dikkat çeken artış yaşanarak oylamada birinci çıktı. Bunun perde arkasında ise iktidardan gelen desteğin etkili olduğu Yargıtay kulislerinde konuşuluyor.

DW Türkçe'nin Yargıtay kulislerden ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından Yargıtay'daki başkanlık seçiminde doğrudan Muhsin Şentürk'ü işaret etti. Cumhurbaşkanlığından üst düzey bir yöneticinin de Şentürk'e desteklemek için bazı Yargıtay üyelerini aradığı öne sürülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da devreye girdiği ve MHP'yi arayarak milliyetçi üyelerin Şentürk'e oy vermesini istediği iddia ediliyor. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in de Bakan Tunç'un bilgisi dahilinde Şentürk lehine Yargıtay üyeleri arasında kulis yürüttüğü iddialar arasında.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fotoğraf: DHA

DW Türkçe'nin mesaj yoluyla bu durumu sormasına karşılık Akın Gürlek'ten herhangi bir yanıt gelmedi.

CHP'nin kazanması üzerinden üyelere propaganda

Yargıtay'da yapılan kulisler sırasında yerel seçimlerde CHP'nin güç kazanmasının Yargıtay üyeleri üzerinde kullanıldığı öne sürülüyor.

Benzer bir durumun Yargıtay seçimlerinde yaşanması durumunda muhafazakarların yüksek yargıdaki kazanımların olumsuz etkileneceği propagandası yapıldığı ifade ediliyor.

Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanı seçilmesi halinde bunun ileride iktidara karşı bir sürecin başlangıcı olabileceği endişesinin iktidara yakın Yargıtay üyelerine söylendiği konuşuluyor.

Krizin arkasındaki güç mücadelesi ne?

Bakanlığın da devreye girmesiyle seçimlerde iktidara ve MHP'ye yakın üyelerin Muhsin Şentürk'ü desteklediği öğrenildi. Ancak diğer bazı üyeler, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararını uygulamaması ve yargıdaki İstanbul Grubu ile yakın ilişkide olması iddiasıyla Şentürk'e oy vermekten kaçınıyor.

Ömer Kerkez'i ise bazı sosyal demokratlar, İYİ Parti'ye yakın milliyetçiler, Milli Görüşçüler ile Adalet Bakanlığı'na küskün olan Yargıtay üyelerin desteklediği belirtiliyor. Aynı zamanda Kerkez'in HSYK üyeliği ve Adalet Bakanlığındaki bürokratlık yaptığı dönemde olumlu ilişkiler kurduğu yargı üyeleri de oy tercihini bu yönde kullandı.

Bunun dışında kalan daha kıdemli üyelerin ise Mehmet Akarca'yı desteklediği dile getiriliyor. Bunların içerisinde bazı sosyal demokrat üyelerin de yer aldığı kaydedildi.

Yargıtay'ın mevcut başkanı Mehmet Akarca Fotoğraf: Ali Balikci/AA/picture alliance

Bu arada iktidar cephesinden Akarca'ya yönelik adaylıktan çekilmesi için baskı yapıldığı iddiası da kulislerde konuşuluyor. Daha önce iktidarın desteğiyle seçilen Akarca'nın bu kez iktidar tarafından tercih edilmemesinde ise son döneminin olması nedeniyle "yeni bir makam beklentisinin kalmaması nedeniyle daha özgür görev yapacağı ve bu süreçte söz dinlemeyeceğinden" duyulan endişenin yattığı öne sürülüyor.

Seçimlerde oy dağılımı nasıl

Yargıtay'daki seçim sürecinde dengeler sürekli değişti. Yerel seçimler öncesinde en çok oyu alan iki aday arasında 28 Mart'ta yapılan dokuzuncu tur oylamada Ömer Kerkez 138 oya kadar çıkmayı başarmıştı. Mehmet Akarca ise bu turda 119 oy almıştı. Muhsin Şentürk'ü destekleyen yaklaşık 80 üye ise ya boş ya da geçersiz oy kullanmıştı.

Ancak yerel seçimlerin ardından Yargıtay seçimlerdeki oy dağılımı değişti. Şentürk, Pazartesi günü 117, Salı günü ise 113 oy alarak birinci oldu. Böylece Çarşamba günkü yarış, son ikiye kalan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez arasında yaşandı. Seçimin 15'inci turunda Şentürk 123, Kerkez ise 105 oy aldı. 21 üye boş oy atarken 70 üye ise geçersiz oy kullandı. Boş veya geçersiz oy kullananlar ise Mehmet Akarca'yı destekleyenler oldu.

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