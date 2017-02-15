 Yargıtay NSU davası kararlarını onadı | Almanya | DW | 19.08.2021

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Almanya

Yargıtay NSU davası kararlarını onadı

Sekizi Türk on kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında çıkan mahkûmiyet kararları Yargıtay'ca onandı. Temyiz davasını sonuçlandıran Yargıtay, kararların usule uygun olduğuna hükmetti.

NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da sekizi Türk on kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında sanık avukatlarının açtığı temyiz davası sonuçlandı.

Yargıtay, baş sanık Beate Zschäpe ile yardım ve yataklıktan hüküm giyen Ralf Wohlleben ve Holger G. hakkında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararlarının usule uygun olduğuna hükmetti. Böylece temyize giden üç sanığın cezaları kesinleşmiş oldu.

Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG), 11 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı kararda on cinayet, iki bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmış, diğer dört sanığa da NSU'ya yardım ve yataklıktan 2,5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

NSU cinayetlerinde hayatını kaybeden on kişi

NSU cinayetlerinde hayatını kaybeden on kişi

Zschäpe'ye erken tahliye kapısı kapatıldı

Yargıtay kararında, "bir bütün olarak ele alınarak değerlendirildiğinde OLG'nin tespitlerinin, Zschäpe'nin cinayet ve soygunları örgütün intihar ettikleri düşünülen diğer üyeleri Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ile birlikte gerçekleştirdiği sonucunu ortaya koyduğu" kaydedildi. Yargıtay, suçun ağırlığına dikkat çekerek, hükümlünün 15 yıllık tutukluluk sonrasında tahliye edilmesi imkanını da ortadan kaldırdı.

OLG'nin kanıtlar temelinde yaptığı değerlendirmenin hukuki açıdan hata içermediğini belirten Yargıtay, sanıklar hakkında verilen cezaların geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

NSU'ya yardım ve yataklıktan hüküm giyen André E.'nin temyiz duruşmalarına ise devam edilecek.  André E. hakkında verilen 2,5 yıllık hapis cezasına hem sanık hem de başsavcılık itiraz ederek temyiz başvurusu yapmıştı. André E.'nin duruşmasının 2 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Zschäpe dışındakiler serbest

NSU'ya atılı suçları 2000-2007 yılları arasında bizzat işlediği düşünülen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 2011 yılında içinde yaşadıkları karavanın içinde ölü bulunmuş ve intihar ettikleri sonucuna varılmıştı. Davanın baş sanığı 45 yaşındaki Zschäpe'nin, Böhnhardt ve Mundlos ile birlikte yaşamasına rağmen hiçbir suç mahalinde bulunmamış olması ya da bulunduğuna dair bir delil olmaması, temyiz konusunda tartışmalı konuların başında geliyordu.

NSU davasında Zschäpe dışında hüküm giyen dört sanıktan Ralf Wohlleben on yıllık hapis cezasının üçte ikisinden fazlasında tutuklu bulunduğu için 2018'de tahliye edilmişti. Diğer sanık Andre E. savcılığın 12 yıl hapis talep etmesine rağmen mahkemece 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve buna rağmen tutukluluğu 2018'de sona erdirilmişti. 2012'deki Yargıtay kararıyla tutukluluğu sona eren Holger G., yardım ve yataklıktan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

AFP,DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Yargıtay NSU davası kararlarını onadı

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