 Yargıtay Erdoğan’dan sınırsız görev süresi istedi | Türkiye | DW | 16.09.2021

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Türkiye

Yargıtay Erdoğan’dan sınırsız görev süresi istedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırının kaldırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talebe sıcak bakarsa yüksek yargıçlar 65 yaşını bitirene kadar görev yapabilecek.

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Yargıtay Başkanlığı, üyelerin görev süresinin 12 yılla sınırlandırılması uygulamasından vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanlığı’ndan talepte bulundu. Yargıtay, üyelerin görev süresinin yeniden yaş haddinden emekli oluncaya kadar sürmesini istedi. Bunun gerekçesi ise "görev süresinin uzatılmaması halinde kıdem şartı aranan başkan, başsavcı ve daire başkanlığı seçimlerinde sorun yaşanacağı" iddiası oldu.

65 yaşını bitirerek emekli oluncaya kadar görev yapan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görev süresi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce çıkarılan bir kanunla 12 yıla düşürülmüştü. Hükümet, yüksek yargı içerisindeki Gülen yapılanmasına mensup oldukları iddia edilen üyeleri tasfiye etmek amacıyla bu yöntemi seçmişti. Kanun kapsamında Yargıtay'da üye sayısı 516'dan 200'e düşürülmüştü. Danıştay'da ise üye sayısı 195'den 90'a inmişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yüksek yargıya yeniden seçmediği diğer üyeleri adli ve idari yargıya kaydıracaktı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi olunca yüksek yargıda Gülen yapılanmasına yakın olduğu belirtilen üyeler ihraç edildi.

Yapısı değiştirilen Yargıtay’a 15 Temmuz’dan sonra  136 yeni üye atandı. Özellikle yargı içerisinde iktidara yakın görülen hâkim ve savcılar, yüksek yargı kadrolarına hâkim oldu.

Yargıtay: 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalı

Yargıtay, 2016’da atanan üyelerin görev süresinin dolmasına 6 yıl kalmışken, 12 yıllık görev süresi uygulamasının kaldırılması için harekete geçti. Alınan bilgiye göre Yargıtay Başkanlığı, bu talebini özel görüşmelerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de Adalet Bakanlığı yetkililerine iletti.

Bu talep, bizzat Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından da adli yıl açılış töreninde gündeme getirildi. Akarca, burada yaptığı konuşmada, "2016 yılında yapılan düzenleme ile Yargıtay üyelerinin görev süresi on iki yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmesi ve yargı bağımsızlığının korunması bakımından 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır" dedi.

Yargıtay kulislerinde, bu talebin gerekçesi ise şöyle özetlendi:

"Temyiz incelemesi görevi, uzmanlık gerektiren bir konu olup, ancak engin bilgi birikimi ve zengin deneyime dayalı olarak yürütülebilir. Mevcut yasal durumun devamı halinde, Birinci Başkanlık, Başsavcılık, Daire Başkanlığı gibi Yargıtay’daki önemli temsil ve yönetim makamları için öngörülen asgari kıdem dikkate alındığında, bu görevlere yapılacak seçimlerde de ciddi zorluklar yaşanacaktır."

Söz konusu talebin gerçekleşmesi için Yargıtay ve Danıştay’ın kanunlarında değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için de iktidar partisi AKP'nin Meclis'e yasa teklif sunması gerekiyor.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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