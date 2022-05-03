  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Miguel Juarez Lugo/ZUMA Wire/dpa/picture alliance
Gıda güvenliğiKüresel

Yardım kuruluşundan uyarı: Açlık krizleri kapıda

21 dakika önce

Alman yardım örgütü Welthungerhilfe, hızla artan gıda fiyatları nedeniyle dünya çapında yeni açlık krizleri yaşanabileceği uyarısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/yard%C4%B1m-kurulu%C5%9Fundan-uyar%C4%B1-a%C3%A7l%C4%B1k-krizleri-kap%C4%B1da/a-61667941

Açlıkla mücadele alanında faaliyet gösteren Alman yardım örgütü Welthungerhilfe, gıda fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle dünya çapında açlık krizleri yaşanması tehdidi konusunda uyardı.

Sadece Afrika Boynuzu bölgesinde şu an yaklaşık 15 milyon insanın ağır kuraklık nedeniyle açlık tehdidi altında bulunduğunu belirten örgüt, fiyat artışlarının durumun aciliyetini daha da artırdığını belirtti.

Welthungerhilfe, iklim değişikliği, savaşlar ve koronavirüs pandemisinin etkileri nedeniyle açlık çekenlerin sayısının Ukrayna savaşı öncesinde de hızla arttığına dikkat çekti. Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ihracatının kesilmesi ve gübre sıkıntısı nedeniyle dünya çapında durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Welthungerhilfe Genel Sekreteri Mathias Mogge, "Afganistan olsun, Doğu Afrika, Sudan ya da Mali olsun, nereye bakarsak bakalım insanlar kuraklık, silahlı çatışmalar, sevkiyat zincirindeki kırılmalar ya da çekirge istilaları nedeniyle bitkin vaziyette. Rezervler tükeniyor, ellerinde yeni şoklara karşı direnç gösterecek araçlar bulunmuyor" diye konuştu.

"Öğün sayısı ve beslenme kalitesi azalıyor"

Söz konusu ülkelerde açlık ve sosyal huzursuzluklar yaşanması tehlikesine işaret eden Mogge, örnek olarak Mali'de insanların gelirlerinin yüzde 75'ini gıdaya harcar hale geldiğini, öğün sayısının ve beslenme kalitesinin giderek azaldığını belirtti.

Almanya gibi zengin ülkeleri açlıkla mücadele için desteği derhal artırmaya çağıran Mogge, maddi yardımların yanı sıra tarım altyapısının geliştirilmesi, bölgesel ticaretin güçlendirilmesi, tarım ürünlerine ihracat engellerinin kaldırılması ve sevkiyat zincirlerinin açık tutulması gibi önlemlerin de önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı ile Gıda ve Tarım Örgütünün Çarşamba günü açıklanacak "Küresel Gıda Krizleri Raporu"nda da durumun 2008'deki son açlık krizinden de daha kötü olduğuna dair öngörülerin yer alması bekleniyor.

KNA/BK,TY

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Basın özgürlüğü
4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Tüketici yaz fiyatlarını hissedebilecek mi?

Tüketici yaz fiyatlarını hissedebilecek mi?

Ekonomi
24 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Freedom of Speech Award 2022, Bildauswahl

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Ukraynalı gazetecilere

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Ukraynalı gazetecilere

Medya
22 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

AeroVironment tarafından üretilien Switchblade tipi insansız hava aracı

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

Politika
1 Mayıs 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön