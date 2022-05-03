Yardım kuruluşundan uyarı: Açlık krizleri kapıda

Açlıkla mücadele alanında faaliyet gösteren Alman yardım örgütü Welthungerhilfe, gıda fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle dünya çapında açlık krizleri yaşanması tehdidi konusunda uyardı.

Sadece Afrika Boynuzu bölgesinde şu an yaklaşık 15 milyon insanın ağır kuraklık nedeniyle açlık tehdidi altında bulunduğunu belirten örgüt, fiyat artışlarının durumun aciliyetini daha da artırdığını belirtti.

Welthungerhilfe, iklim değişikliği, savaşlar ve koronavirüs pandemisinin etkileri nedeniyle açlık çekenlerin sayısının Ukrayna savaşı öncesinde de hızla arttığına dikkat çekti. Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ihracatının kesilmesi ve gübre sıkıntısı nedeniyle dünya çapında durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Welthungerhilfe Genel Sekreteri Mathias Mogge, "Afganistan olsun, Doğu Afrika, Sudan ya da Mali olsun, nereye bakarsak bakalım insanlar kuraklık, silahlı çatışmalar, sevkiyat zincirindeki kırılmalar ya da çekirge istilaları nedeniyle bitkin vaziyette. Rezervler tükeniyor, ellerinde yeni şoklara karşı direnç gösterecek araçlar bulunmuyor" diye konuştu.

"Öğün sayısı ve beslenme kalitesi azalıyor"

Söz konusu ülkelerde açlık ve sosyal huzursuzluklar yaşanması tehlikesine işaret eden Mogge, örnek olarak Mali'de insanların gelirlerinin yüzde 75'ini gıdaya harcar hale geldiğini, öğün sayısının ve beslenme kalitesinin giderek azaldığını belirtti.

Almanya gibi zengin ülkeleri açlıkla mücadele için desteği derhal artırmaya çağıran Mogge, maddi yardımların yanı sıra tarım altyapısının geliştirilmesi, bölgesel ticaretin güçlendirilmesi, tarım ürünlerine ihracat engellerinin kaldırılması ve sevkiyat zincirlerinin açık tutulması gibi önlemlerin de önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı ile Gıda ve Tarım Örgütünün Çarşamba günü açıklanacak "Küresel Gıda Krizleri Raporu"nda da durumun 2008'deki son açlık krizinden de daha kötü olduğuna dair öngörülerin yer alması bekleniyor.

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