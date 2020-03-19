 ″Yapay sürü bağışıklığı 2022′ye kadar sürebilir″ | ALMANYA | DW | 01.12.2020

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ALMANYA

"Yapay sürü bağışıklığı 2022'ye kadar sürebilir"

Alman enfeksiyonoloji uzmanı Clemens Wendtner, ülkede yapay sürü bağışıklığına ulaşmak için halkın yüzde 60 ile 70'inin aşı olması gerektiğini ve bunun da 2022 yılına kadar sürebileceğini söyledi.

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Almanya Sağlık Bakanı Spahn, şu an yaşanan gelişmelerin, koronavirüs aşısının Aralık ayı ortasında ruhsat alacağına işaret ettiğini belirtti. Spahn, BioNTech firmasının başarılarından da gurur duyduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu geçti. Virüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,5 milyona yaklaşıyor.

Umut veren aşı haberlerine karşı uyarıda bulunan Almanya'nın Münih kentindeki Schwabig Hastanesi'nin Enfeksiyonoloji Bölümü Başkanı Clemens Wendtner, koronavirüse karşı ilaç geliştirme araştırmalarının da yoğun şekilde sürmesi gerektiğini söyledi.

Şimdiye kadar gelen aşı geliştirme haberlerinin çok iyi ve umut verici olduğunu vurgulayan Wendtner, ancak aşıyla yapay sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için halkın yüzde 60 ila 70'nin aşılanması gerektiğini ve bunun da 2022 yılının başına kadar zaman alabileceğini ifade etti. O zamana kadar da hastaların tıbbi tedavisinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Wendtner, bu nedenle ilaç geliştirme çalışmalarının aşı bulunduktan sonra da aynı şekilde önemli olduğuna dikkat çekti.

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar

Dünya genelinde koronavirüsle etkili şekilde mücadele eden bir ilaç şimdiye kadar geliştirilebilmiş değil. Covid-19 hastalarının tedavilerinde yaygın olarak bir kortizon ilacı olan deksametazon uygulandığına işaret eden Wendtner, bu ilacın hastalığın ileri evrelerinde Covid-19'un yol açtığı aşırı iltihaplanmayı önlemek için kullanıldığını söyledi.

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Türkiye'de aşıdan önce sürü bağışıklığına geçilebilir

Salgının başlangıcında gündeme gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da kullandığını açıkladığı remdesivir ilacı ise Covid-19 tedavisinde sınırlı bir rol oynuyor. Bu ilaç, hastalığın sadece erken evresinde, yani hasta yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmak zorunda değilse, kullanılıyor. Ancak remdesivir, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu ilacın muhtemel yan etkileri nedeniyle yaptığı uyarı üzerine daha az kullanılmaya başlandı.

dpa/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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