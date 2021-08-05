"Yangında sorumluluk kimde" tartışması

Yangınlardan etkilenen bölgelerin belediye başkanları ve milletvekilleri, havadan müdahale için acil çağrı yapmalarına rağmen gerekli müdahalenin yapılmadığı şikayetinde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında bu eleştirilere cevap verdi.

Erdoğan, görevlerinin tarım, orman, hayvancılık gibi ormanların bakımı, ıslahı ve son günlerde de yaşanan yangınların söndürülmesi olduğunu, bunda sorumluluğu birinci derecede kendilerinin taşıdığını, ancak yerleşim bölgelerinde ise bu tür yangınlarla mücadelede sorumluluğunun büyükşehir belediyelerinde olduğunu savundu.

Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi burada da bakıyorsunuz bir tarafta Antalya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'daki birinci derecede şehir merkezinde bu işin sorumlusudur. Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derecede, Muğla şehri, büyükşehir olarak söylüyorum, onun sorumluluğundadır, yani 'ben buradan sorumlu değilim' diyemez. İzmir, aynı şekilde sorumluluğundadır. Aydın, aynı şekilde Aydın Belediyesinin sorumluluğundadır. Denizli, Denizli Belediyesinin sorumluluğundadır. Bunlar 'hayır, bizim burada sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler ve onlar burada acaba ne tür bir imkan seferber ettiler, ne yaptılar, şu an itibarıyla ne yapıyorlar?" diye tepki gösterdi.

Muhalefetten tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri yangınla mücadelede sorumluluk üstlenmekten kaçmakla suçlamasına ilk tepki CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan geldi. Torun, Twitter'den yaptığı açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu madde 68/77 arasındaki maddelerde çok açık şekilde orman yangınlarında sorumlu olan kurumun Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü olduğu açıktır. Kuyruğunuz her sıkıştığında belediyelere suç atmaktan bıkmadınız! Beceriksizsiniz!" diye tepki gösterdi.

Erdoğan'a bir tepki de CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, Twitter'da "Sorumluluktan kaçamazsın Erdoğan! 19 yıldır iktidarsın 1 tane yangın uçağı almamışsın! Olanı da hangarda bırakmışsın. "Yangın belediyelerin sorumluluğu" demek; ayıptır! Ormanlarda başlayan yangın beceriksizliğiniz sonucu yerleşim yerlerine geldi. Doğruyu, gerçeği şöyle" diye yazdı.

"Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında ayrıca muhalefete de sert eleştirilerde bulundu. Dünya çapında yaşanan yangınların siyasete malzeme yapılmadığını savunan Erdoğan, Türkiye’de ise bir "muhalefet terörü" olduğunu iddia etti. "Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Bunu bir kenara koymak mümkün değil. Amerika'da bu kadar yer yanar, Kanada'da bu kadar yer yanar, Rusya'da yanar“ diyen Erdoğan, o ülkelerde muhalefetin iktidarın yanında yer aldığını, Türkiye’de ise bunun tam aksinin yaşandığını savundu.

DHA,DW/ ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe