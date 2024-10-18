Yahya Sinvar'ın ölümüne dünyadan ilk tepkiler

Batılı devletler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesini bir "fırsat" olarak görüyor. Beyaz Saray'dan "İsrail, ABD ve dünya için güzel bir gün" açıklaması geldi.

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı. İran, "Direniş ruhu güçlenecek" derken Batı başkentlerinden Sinvar'ın ölümünün ateşkes için bir fırsata çevirilmesi yönünde çağrı geldi.

Daha önce örgütün Gazze sorumlusu olan Yahya Sinvar, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından liderlik pozisyonuna geçmişti. İsrail, Sinvar'ın 7 Ekim baskınının planlayıcısı olduğunu düşünüyor.

Yahya Sinvar Fotoğraf: Yousef Masoud/SOPA Images via ZUMA Press/alliance

Sinvar'ın öldürüldüğünü resmi olarak teyit eden isim İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz oldu. Katz gelişmeyi "İsrail ve tüm özgür dünya için çok önemli bir zafer" diye niteledi, bunun "tüm rehinelerin serbest kalmasına ve Gazze'de bir dönüşüme kapı araladığını" ifade etti.

İsrail ordusuna göre Gazze'de hâlâ 101 rehine bulunuyor ancak kaçının hayatta olduğu bilinmiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Bugün skoru eşitledik... ama görevimiz henüz bitmedi" dedi. Yayınladığı video mesajda rehine yakınlarına seslenen Netanyahu "Bu, savaşta önemli bir aşama. Tüm sevdiklerimiz eve dönene kadar tam gücümüzde devam edeceğiz" diye konuştu.

Biden Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden Sinvar'ın ölümünden memnuniyet duyduğunu söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, ABD ve dünya için güzel bir gün" denilerek Sinvar'ın 30'dan fazla ülkeden binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şimdi Hamas'ın iktidarda olmadığı bir gelecek için fırsat var" denilerek siyasi çözüm çağrısı yapıldı. Biden ayrıca İsrail Başbakan Netanyahu ile telefonda görüşerek "tebriklerini" iletti, savaşı bitirmek için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Sevdiklerinin eve dönmesi için İsrail'de protesto düzenleyen rehine yakınları Fotoğraf: Violeta Santos Moura/REUTERS

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise ateşkes önündeki "en büyük engelin" ortadan kalktığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklamasında Sinvar'ın sorumlu olduğu "korkunç suçlara" vurgu yaptı. Scholz Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği baskın için "korkunç, vahşi, insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, "Onu özlemeyeceğim" dedi. Benzer bir tepki İngiltere'den de geldi. Başbakan Keir Starmer, "Birleşik Krallık onun için yas tutmayacak" diye konuştu.

Borrell: Sinvar ateşkese engeldi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell sosyal medya sitesi X'te paylaştığı mesajda, "Yahya Sinvar 7 Ekim'deki korkunç baskından sorumlu bir teröristti. Tüm rehinelerin koşulsuz salıverilmesi ve acilen ihtiyaç duyulan ateşkes önünde bir engeldi. Şiddetin bir sonu olmalı, rehineler serbest kalmalı ve Filistinlilerin acısı dinmeli" ifadelerini kullandı.

İran ve Hizbullah meydan okudu

İran adına ilk resmi tepki ülkenin Birleşmiş Milletler misyonundan geldi. Misyonun X hesabından paylaşılan açıklamada, Sinvar'ın son anlarının direniş için bir örnek oluşturacağı, "Direniş ruhunun güçleneceği" bildirildi. Açıklamada, "ABD güçleri Saddam Hüseyin'i bir çukurdan çıkardığında, onu öldürmemeleri için yalvardı... Ancak Sinvar'ın savaş alanındaki duruşu direniş ruhunu güçlendirecektir" ifadeleri yer aldı.

Lübnan'da İsrail karşısında ağır kayıplar veren Hizbullah da bu ülkeye meydan okuyarak mücadelede "yeni" bir aşamaya geçileceğini bildirdi.

Hakan Fidan: Hamas'ın açıklamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı Haber Global canlı yayınında Sinvar'ın öldürüldüğüne yönelik haberlerle ilgili soruya yanıt verdi. Fidan, "Henüz Hamas tarafından bir doğrulama yapılmadı, onu bekliyoruz. Tabii örgüt tarafından bir doğrulama yapılmadığı sürece bizim bunu şu anda veri kabul etmemiz mümkün gözükmüyor ama bir yalanlama da gelmedi an itibarıyla" dedi.

Hamas resmen bir açıklama yapmadı ancak örgüt kaynakları Sinvar'ın ölmüş olabileceğini belirtti.

DW,dpa,Reuters / MUK,CÖ

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