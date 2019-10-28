 Yahudilerden ırkçı partilere yasak talebi | ALMANYA | DW | 28.10.2019

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ALMANYA

Yahudilerden ırkçı partilere yasak talebi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Yahudi Kongresi’nin Theodor-Herzl Ödülü'ne layık görüldü. Kongre Başkanı törende, Almanya’da Neonazi ideolojisini destekleyen partilere yasak talebinde bulundu.

Angela Merkel'e Theodor Herzl Ödülü verildi

Angela Merkel'e Theodor Herzl Ödülü verildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Yahudi Kongresi (WJC) tarafından verilen Theodor-Herzl Ödülü'nü Münih'te düzenlenen törenle aldı.

WJC Başkanı Ronald S. Lauder törende yaptığı konuşmada ırkçı partilerin kapatılması çağrısında bulundu. "Neonazi ideolojisini destekleyen partiler yasaklansın" diye konuşan Lauder, Yahudi düşmanlığının Ausschwitz'ten 75 yıl sonra yeniden artış göstermeye başladığını belirterek, "Artık harekete geçmeli" dedi.

Tüm partilere seslenen Lauder, onları bünyelerindeki Yahudi karşıtlarıyla yollarını ayırmaya davet etti. Lauder ayrıca antisemitizm kaynaklı suçlara yönelik cezaların artırılmasını, bütün sinagog ve Yahudilerin toplandıkları mekanların polis korumasına alınmasını istedi. Lauder, Halle kentinde üç hafta önce ırkçı bir saldırıya maruz kalan sinagogun polis korumasında olmamasını ve saldırının sadece kapının kilitli olması nedeniyle önlenmiş olmasını "şoke edici" sözleriyle değerlendirdi.

Merkel'e ödülünü WJC Başkanı Ronald S. Lauder verdi

Merkel'e ödülünü WJC Başkanı Ronald S. Lauder verdi

"Antisemitizme, ırkçılığa, İslamofobiye, yabancı düşmanlığına ve homofobiye karşı birlikte direnmeliyiz" diye konuşan Dünya Yahudi Kongresi başkanı, Merkel'e de seslenerek, "Almanya, Avrupa ve Batı aşkına size uzun bir görev süresi diliyorum. Bazen biraz yorgun da düşseniz lütfen size ihtiyacımız olduğunu hatırlayın" dedi.

Törende yapılan konuşmalarda Merkel'in "Yahudi Rönesansı" olarak adlandırılan Almanya'daki Yahudi toplumunun refahının yeniden temin edilmesine yönelik katkıları ve İsrail devletinin güvenliğine verdiği önemden övgüyle söz edildi. Merkel, 2008 yılında İsrail parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada Yahudilerin korunması ve İsrail devletinin güvenliğinin Alman devlet politikası olduğunu kaydetmişti.

Törene Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch ve Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter katıldı.

Yılda bir kez verilen verilen Theodor Herzl Ödülü'nü alanlar arasında ABD'li politikacılar Ronald Reagan, Colin Powell, Joseph Biden ve Henry Kissinger'in yanı sıra yazar Elie Wiesel ve eşi Marion ile Alman yayıncı Axel Springer gibi isimler yer alıyor.

1860-1904 yılları arasında yaşamış Avusturya-Macaristanlı gazeteci, oyun yazarı, politik aktivist ve yazar Theodor Herzl, Yahudilerin bağımsız bir devlet kurmaları için Filistin’e göçmeleri gerektiği fikrini savundu.

KNA/ TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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