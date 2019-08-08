Yaşar Yakış: "AKP teknesi su alıyor"

Türkiye'nin eski başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın iki ayrı yeni parti kurma hazırlıklarını sürüyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de AKP'den istifa ettiği ve Babacan'ın kuracağı yeni oluşumda yer alacağı belirtiliyor. Ankara kulislerinde AKP’den istifa eden Ergin’in parti için çalışmaya çoktan başladığı bilgisi de yayılmaya başladı. Başka bir parti kurma hazırlığı içinde olan Davutoğlu'nun ise Babacan’ın kuracağı oluşumda benimsenmediği, ancak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babacan'a destek vereceği ifade ediliyor.

Ankara'da Babacan'ın kuracağı partiye katılmak için AKP içinde yeni istifaların olacağı beklentisi hakim. Eski AKP’li bakanlar Beşir Atalay ile Nihat Ergün’ün de Babacan’ın kuracağı partide yer alacağı tahmin ediliyor. Her iki eski bakan da, tıpkı Sadullah Ergin gibi, özellikle Gül’ün "yakın çalışma arkadaşları" olarak biliniyor. Babacan'ın ekibine katılacak isimler arasında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da adı geçiyor.

“Tekneyi ilk fareler terk eder”

Ankara kulislerini hareketlendiren bu gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren AKP’nin kurucularından ve AKP hükümetinin ilk dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış'a göre AKP teknesi su alıyor. Yakış, “Ankara’da her yerde AKP’deki olası istifaların, Babacan’ın kuracağı yeni partinin, Davutoğlu’nun çıkışlarının konuşulması doğaldır. İstifalar dahil hepsi demokrasinin doğal gidişatıdır” diyor.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış

Yakış, AKP teknesinin su aldığına ilişkin değerlendirmesini “Herkes bilir, tekne su almaya başladığında da tekneyi fareler terk eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafındaki şakşakçıların, onu yanlış yönlendirenlerin nasıl hareket ettiğini zaman içinde göreceğiz. Erdoğan’ın yanında sadece çizgisini doğru koruyanlar kalacaktır, diğerleri gidecek” sözleriyle sürdürüyor.

Yaşar Yakış, Babacan, Sadullah Ergin gibi AKP'nin diğer eski önemli isimleri için ise “Onlar, AKP’de siyaset yapılamayacağını gördüler ve ayrılıyorlar doğal olarak. Babacan’ın, Davutoğlu’ndan şansı daha yüksek. Ama en nihayetinde şunu söyleyelim. Babacan da Davutoğlu da AKP tabanından önemli oy toplayacak ve AKP’de ciddi sarsıntıya yol açacak” yorumu yapıyor. Yakış’a göre Babacan’ın Davutoğlu’ndan şansı “daha tutarlı” olmasından ötürü yüksek. Yakış, “Davutoğlu’nun Türk dış politikasının Ortadoğu bataklığına saplanmasında büyük rolü olduğunun farkında olanlar, Davutoğlu’na oy vermeyecekler. Ve bu farkındalık da cidden artıyor. Babacan hem içerde hem de dışarda daha çok güven veriyor” görüşünü dile getiriyor.

Peki Babacan ve Davutoğlu, AKP karşıtı çıkışlarını sürdürürken Erdoğan ne yapacak? Yakış, AKP’deki "çalkantının" Erdoğan için “varlık-yokluk, batma-çıkma” meselesi olduğunu belirtiyor ve Erdoğan’ın AKP’nin tüm olanaklarını AKP’li muhaliflere karşı seferber edeceğini öngörüyor. Yakış, sözlerini “Türkiye, büyük bir siyasi savaşa tanıklık edecek. Erdoğan’ın bildiği politik incelikler, onu bu savaşta ne kadar üstün kılacak zamanla göreceğiz” diyerek tamamlıyor.

Erdoğan, Babacan’ın AKP’den istifasının ardından bu istifalarla doğrudan mücadele edeceğinin sinyalini açıkça vermişti. Erdoğan, “Millet parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunlara takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” sözleriyle AKP’den ayrılanları hedef almıştı. AKP cephesinde Babacan’ın kuracağı yeni partinin AKP tabanından yüzde 2’ye varan bir oy koparacağı hesabı yapılırken, Babacan cephesinin “Toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” söylemini benimsemesi dikkat çekiyor.

“AKP ömrünü tamamladı”

Siyaset kulislerinde AKP’nin ekimde başlayacak ve parti üst yönetiminde değişikleri beraberinde getirecek kongre sürecinin de yeni partiyle ilgili gelişmelerden etkilendiği de konuşuluyor. Buna göre partide pozisyonunu korumak isteyen çok sayıda ismin Erdoğan’a “Yeni partiye geçeriz” diye ses yükselttiği ancak Erdoğan’ın bu isimleri "cazip görev teklifleri"yle yatıştırdığı söyleniyor.

Siyaset bilimci Baskın Oran

AKP iktidarının yoluna kesintisiz devam edip etmeyeceğine ilişkin siyaset bilimci Baskın Oran, DW Türkçe’ye “AKP ömrünü tamamladı. Erdoğan'ın yarattığı gerginlikle uzatmaları oynuyor. AKP’den kopuşların olması, istifaların artması, yeni partiler kurulması Allah’ın emri” değerlendirmesini yapıyor.

Oran önümüzdeki dönem Türk siyasetine ilişkin şu öngörüde bulunuyor: “AKP’den kopuşlar sürecek, Erdoğan da gittikçe sertliğe başvuracak. Çünkü reform yaparsa, eski defterlerin açılacağını biliyor. Erdoğan sertleştikçe de özellikle AKP’dekiler birbirine girecek. Ancak bu süreçte Türkiye’nin tüm kesimleri nasıl bir bataklık içinde yaşadığını farkedecek. Öyle bir cehennem yaşanacak ki Türkiye, Türko-İslamcı iktidarlara karşı aşılanmış olacak. Yani bir daha Türk-İslamcı bir iktidar başa gelemeyecek.”

Hilal Köylü / Ankara

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