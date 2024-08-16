Yıl sonu enflasyon tahminleri yükseldi

TCMB beklenti anketine katılan piyasa aktörlerinin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31 oldu. Önceki üç ayda cari yıl sonu için iyileşen beklentiler Ağustos'ta bozuldu.

Merkez bankasının her ay finans ve reel sektörden temsilcilerin katılımıyla düzenlediği beklenti anketinde üç ay sonra yıl sonu enflasyon tahmini kötüleşti.

Ağustos'ta 69 katılımcının yanıt verdiği ankete göre, finans ve reel sektör temsilcileri yıl sonunda tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 43,31 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Geçen ay beklenti, yıl sonu enflasyonunun yüzde 42,95'e gerileyeceği yönündeydi. Bu, yıl sonu için önceki üç ay kaydedilen aşağı yönlü beklentinin bozulduğu anlamına geliyor.

Enflasyon TÜİK verilerine göre halihazırda yıllık yüzde 61,78 seviyesinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklamıştı.

Öte yandan piyasa katılımcılarının 12 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentilerinde iyileşme sürdü.

Geçen anket döneminde yüzde 30,02 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi Ağustos'ta yüzde 28,71'e geriledi; 24 ay sonrası için de hafif iyileşmeyle beklenti yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

Şimşek: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajda 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekti.

"Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Dolarda 12 ay sonrası beklenti 42 TL

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL tahmini önemli bir değişme göstermeden 37,3 civarında kalırken 12 ay sonrası için kurun 42 TL'yi geçeceği öngörüldü. Geçen ay beklenti 41,5 TL olmuştu.

Yıla 29,72 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, bu haftanın son işlem gününde öğle saatlerinde 33,70 civarında bulunuyordu.

TCMB anketinde katılımcıların faiz beklentileri ise değişim göstermedi.

DW / MUK,BK

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