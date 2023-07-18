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WMO'dan aşırı sıcak uyarısı: Kalp krizi riski artıyor

2 saat önce

Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcak hava dalgalarının kuzey yarımkürede bu hafta yeni rekorlara yol açacağını duyurarak, bu durumun insan sağlığı için yarattığı büyük risklere dikkat çekti.

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İtalya'nın başkenti Roma'nın sembollerinden tarihi Kolezyum yapısının yakınlarında aşırı sıcaklardan korunmaya çalışan bir kişi - (11.07.2023)
İtalya'nın başkenti Roma da, aşırı sıcaklardan etkilenen Akdeniz kentlerinden biriFotoğraf: Guglielmo Mangiapne/REUTERS

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kuzey yarımkürede görülen aşırı sıcak hava dalgalarının bu hafta içinde yeni sıcaklık rekorlarına yol açacağını duyurdu. Örgüt, Kuzey Amerika, Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de bu hafta sıcaklığın, pek çok yerde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini, bunun nedeninin de sıcak hava dalgalarının artması olduğunu açıkladı.

WMO, önümüzdeki günlerde, gündüz sıcaklıklarının yanı sıra, geceleri ölçülen sıcaklıklarda da yeni rekorlar kırılabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle kalp krizi riskinin ve can kayıplarının artabileceğine dikkat çekiyor.  Asıl riskin gece düşmeyen hava sıcaklığı olduğunu, bunun da insan sağlığı için en büyük tehlikeyi beraberinde getirdiğini vurgulayan WMO, özellikle de risk grubu diye adlandırılan kesimler için, geceleri yüksek seyreden sıcaklıkların büyük risk oluşturduğuna işaret ediyor. Bunun nedeninin de vücudun gece de dinlenememesi ve kendini yenileyememesi olduğu belirtiliyor.

Polonya'da, püskürtülen su ile bunaltıcı sıcakta ferahlamaya çalışan bir çocuk - (20.06.2023 / Krakow)
Polonya'da, bunaltıcı sıcakta ferahlamaya çalışan bir çocuk Fotoğraf: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

WMO uzmanlarının basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda ayrıca şu dönem Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarının gelecekte daha da artacağı öngörüsü paylaşıldı. WMO'nun aşırı sıcaklıkla ilgili araştırmacıları arasında yer alan John Nairn'e göre dünya artık giderek daha da artan sıcak hava dalgalarına hazır olmalı; zira sıcak hava dalgaları sadece artmakla kalmayacak, yaşanan bu dalgalardaki yoğunluk da artış gösterecek.

WMO uzmanı Nairn, 1980'lerden beri kuzey yarımkürede meydana gelen aşırı sıcak hava dalgalarının altı kat arttığını da vurgulayarak, bu durumun insan sağlığını ve yaşam alanını çok ciddi bir şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Güncel bir araştırmaya göre geçen yıl sadece Avrupa'da aşırı sıcaklarla bağlantılı sağlık sorunları yüzünden 61 bin kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgaları insan ve hayvan sağlığı kadar, sebebiyet verdiği orman yangınları nedeniyle çevre açısından da en önemli tehditlerinden birini oluşturuyor.

 

Reuters,AFP / ETO,ET

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