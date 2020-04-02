 WhatsApp′ten mesaj paylaşmak zorlaşıyor | DÜNYA | DW | 07.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

WhatsApp'ten mesaj paylaşmak zorlaşıyor

WhatsApp, koronavirüs salgını döneminde yoğunlaşan yalan ve manipülatif haberlerin paylaşılmasının önüne geçmek üzere yeni önlemler açıkladı.

WhatsApp'tan yalan haberleri engelleme girişimi

WhatsApp'tan yalan haberleri engelleme girişimi

Mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, koronavirüs salgınıyla ilgili yalan ve manipülatif haberlerin yayılmasını önlemek için paylaşımları kısıtlama kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, artık alınan mesajların sadece tek bir kişiye yönlendirilebileceği bildirildi. Şimdiye kadar bir mesajın aynı anda beş kişiye birden gönderilebilmesi mümkündü.

Facebook'a ait olan WhatsApp'te yazılan mesajlar, uçtan uca şifreleme özelliği nedeniyle şirket tarafından kontrol edilemiyor. Metnin içeriği, sadece yazarı ve gönderilen kişi tarafından görülebiliyor. Şirket, bu nedenle yalan haberlere doğrudan müdahale edemediklerini, genel olarak mesajların paylaşılmasını güçleştirme yolunu seçtiklerini bildirdi.

Şirket, yalan haberle mücadele kapsamında ilk adımları geçen yıl atmaya başlamış, sık paylaşılan mesajların tespiti ve mesajın gönderilebildiği kişi sayısının beş ile sınırlanması gibi önlemler alınmıştı.

dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koronayla ilgili "yalan haber" veren devletlere tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona krizi ile ilgili bazı devletler tarafından yanlış bilgiler verildiğini belirterek, NATO ve AB'nin bu tür dezenformasyonlara karşı kendilerini savunmaları gerektiğini söyledi. (02.04.2020)  

AB: Rusya yalan virüs haberleri yayıyor

AB Komisyonu, koronavirüse dair son günlerde yayılan yalan veya yanlış haber ve bilgilerin çoğunun Rusya‘dan veya Rusya merkezli ağlar üzerinden dağıtıldığı görüşünde. Komisyon bir kampanya ile buna karşı harekete geçti. (18.03.2020)  

Facebook'tan tartışma yaratan karar

Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine, muhalif bir haber sitesinin paylaşımının altına düzeltme ekledi. Singapur hükümeti, söz konusu paylaşımdaki iddiaların yanlış olduğunu belirtiyordu. (30.11.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus - Pk Außenminister Heiko Maas

Koronayla ilgili "yalan haber" veren devletlere tepki 02.04.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona krizi ile ilgili bazı devletler tarafından yanlış bilgiler verildiğini belirterek, NATO ve AB'nin bu tür dezenformasyonlara karşı kendilerini savunmaları gerektiğini söyledi.

Deutschland Stuttgart | Symbolbild Breitensport & Fitness | Klettern

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 öneri 04.04.2020

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşamımızı sarstığı günlerde bağışıklık sistemimize iyi korumamız gerekiyor. İşte iyi bir bağışıklık sistemi için yapabileceğiniz beş şey.

Türkei Istanbul Coronavirus

Ipsos: Yüzde 20’lik kesim koronavirüs endişesi taşımıyor 23.03.2020

Yapılan bir araştırmaya göre toplumun yüzde 78’i koronavirüs salgınının dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Ama kendileri ve aileleri için ciddi bir tehlike olacağına inananların oranı sadece yüzde 37.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Eski Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı bildiriliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Maskem olmadan asla!

Pek çok ülkede salgına karşı alınan koruyucu önlemler arasında maske takma zorunluluğu da bulunuyor.  