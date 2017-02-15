 Washington Post: CIA Direktörü Taliban liderlerinden Birader ile görüştü | DÜNYA | DW | 24.08.2021

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DÜNYA

Washington Post: CIA Direktörü Taliban liderlerinden Birader ile görüştü

Washington Post gazetesi, CIA Direktörü William Burns’ün Kabil’de Taliban’ın liderlerinden Abdülgani Birader ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD ile Taliban arasındaki ilk üst düzey temasın pazartesi günü Kabil'de gerçekleştiği ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Afganistan'a seyahat ederek Taliban liderlerinden Abdülgani Birader ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, Taliban'ın şiddet yoluyla Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirmesi sonrasında yapılan ilk üst düzey yüz yüze temas olması nedeniyle önem taşıyor. Haberde Burns'ün görüştüğü Abdülgani Birader, Taliban'ın "fiili lideri” olarak nitelendiriliyor.

Burns'ü Taliban ile görüşmeye gönderen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararı ve bu kararın uygulanma şeklinin yol açtığı kaos nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

ABD ve müttefikleri geçen haftadan bu yana hem vatandaşlarını hem de can güvenliklerini sağlamak için Afganistan'dan çıkarmak istedikleri Afganların tahliyesi için zorlu operasyonlar yürütüyor, zamana karşı yarışıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler, ABD askerlerinin tamamıyla çekilmesi için öngörülen 31 Ağustos tarihine kadar tahliyelerin yetiştirilemeyeceğini, takvimde değişikliğe gidilmesini istiyor.

Burns ile Birader arasındaki görüşmede hangi konuların ele alındığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

"Nitelikli Afganları tahliye etmeye son verin”

Ancak Taliban bugün 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan yapılan tahliyelerin tamamlanması gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılması için belirlenmiş olan takvimde herhangi bir ertelemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi. Sözcü ayrıca ABD'nin aralarında mühendislerin de bulunduğu nitelikli Afganları tahliye ettiğine işaret ederken, "Onlardan bu tahliyelere son vermelerini talep ettik” dedi. Bu arada sözcü Mücahid, Birader ile CIA Direktörü Burns arasındaki görüşme hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemekle birlikte görüşmeyi yalanlamadı.

Taliban liderlerinden Abdülgani Birader, 2020 yılında Katar’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

Taliban liderlerinden Abdülgani Birader, 2020 yılında Katar’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

Birader kimdir?

Abdülgani Birader, CIA'in çok yakından tanıdığı bir isim. 11 yıl önce CIA'in Pakistan ile ortak operasyonunda yakalanan Birader, 8 yıl hapis yatmıştı. Cezaevinden 2018 yılında çıkan Abdülgani Birader, Katar'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Taliban'ın başmüzakerecisi olarak yer aldı. Hatta 2020 yılının Kasım ayında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile kameralar karşısında poz vermişti.

Reuters, dpa/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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