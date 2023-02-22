Wagner Grubu ile Rus ordusu arasında çatlak büyüyor

Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram üzerinden Rus vatandaşlarına hitaben yeni bir mesaj yayınladı. Prigojin, Rusya'nın düzenli ordusunun cephanesini Ukrayna'daki savaşçılarıyla paylaşması için vatandaşlardan orduya baskı yapmalarını istedi.

"Şoförden" "uçuş görevlisine" herkesin yardımını istediğini söyleyen Prigojin vatandaşları gösteri yapmaya çağırmadığını özellikle vurguladı. Prigojin, basın ofisinin yayınladığı ses kaydında "Eğer her Rus - bu bir gösteri çağrısı değildir - şu anda sosyal medyada yapıldığı gibi 'Wagner'e cephane verin' derse bu son derece önemli olur" diye konuştu.

Yevgeni Prigojin Fotoğraf: Uncredited/AP/dpa/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefikleri arasında gösterilen 61 yaşındaki Rus oligark, bir süredir kamuoyunda Kremlin'i eleştiren açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut'ta aylardır süren çatışmaların, Wagner Grubu ile Rus ordusunun arasının açılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Prigojin, dün yayınladığı mesajında Moskova'yı askeri kazanımları yavaşlatan bir "ucube bürokrasiye" sahip olmakla suçlamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un savaşçılarına cephane tedarik etmeyi reddettiği iddialarını kamuoyu ile paylaşan Prigojin, bunun "vatana ihanet" ile eş anlamlı olduğunu söylemişti. Prigojin Rus askeri komutasının Wagner savaşçılarına, "siper kazmak için kullanılan küreklerin sevk edilmesini" bile engellediğini ileri sürmüştü.

Sergey Şoygu Fotoğraf: Russian Defence Ministry/AP/picture alliance

Rusya Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı bu iddialara dün akşam saatlerinde bir yanıt verdi. Wagner'in adının kullanılmadığı açıklamada "gönüllüler alayına" gönderilen cephanenin listesi yayınlandı. "Taarruz birliklerinin cephane talepleri olabildiğince hızlı bir biçimde hayata geçiriliyor" denilen açıklamada tedarikte sıkıntılar olduğu yönündeki iddiaların "kesinlikle yanlış" olduğu belirtildi. Rus "gönüllülerin" savaşta gösterdiği "cesareti" öven Rusya Savunma Bakanlığı savaş güçlerini "bölme girişimleri" eleştirerek bu tür girişimlerin yapıcı olmadığını ve "düşmana yaradığını" belirtti.

Rusya'da orduyu yönelik eleştirilerde bulunmak 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Geçmişte birçok Rus muhalif bu yasa maddesi gereğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFP / EC,ET