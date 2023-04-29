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Wagner Grubu'nun şefi Yevgeni Prigojin
Arşiv - Yevgeni PrigojinFotoğraf: Uncredited/AP/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Wagner Grubu Şefi: Bahmut'tan çekilebiliriz

2 saat önce

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yengeni Prigojin, Ukrayna Savaşı'nın en sert cephelerinden Bahmut kentinde çok büyük ikmal sorunları yaşadıklarını ve bölgeden çekilebileceklerini belirtti.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeni Prigojin, yetersiz ikmal ve tedarik nedeniyle asker kayıplarının çok arttığını ifade ederek, bu durumun düzeltilmemesi durumunda, savaşın en yoğun yaşandığı, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinden çekileceklerini dile getirdi. Rus askeri blog yazarı Semyen Pegov'a verdiği röportajda, "Her gün üst üste yığılmış binlerce cesedi tabutlara koyup evlerine gönderiyoruz" diyen Prigojin, top cephanesi eksikliği nedeniyle kayıplarının, normalden beş kat fazla olduğunu dile getirdi.

Paralı asker grubu Wagner'in amblemi
Paralı asker grubu Wagner'in amblemiFotoğraf: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

Gerekli ikmalin ivedilikle yerine getirilmesi için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya mektup gönderdiğini belirten Prigojin, "Cephane açığımızın kapatılmaması durumunda, daha sonra fareler gibi kaçmamak için, ya organize bir şekilde geri çekilmeye ya da burada ölmeye mecburuz" dedi. Kuvvetlerinden bir bölümünü Bahmut cephesinden çekmek zorunda kalabileceğini ifade eden 61 yaşındaki Prigojin, böyle bir durumda cephenin başka kısımlardan çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Savaşın kilit noktası: Bahmut

Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı bölge olan, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kenti ve çevresinde karşılıklı operasyonlar aylardan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu, her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği Bahmut'ta, gelen son haberlere göre sadece kentin batısında küçük bir alanı kontrol ediyor.

Yevgeni Prigojin, Ukrayna birliklerinin karşı saldırıya hazır olduğunu ve bunun için sadece, zeminin ilerlemelerini engellememesi adına havanın iyileşmesini beklediklerini öne sürdü. Ukrayna ordusunun, 15 Mayıs tarihine kadar saldırı harekatına başlamasını beklediğini dile getiren Prigojin, ağır bir dille eleştirdiği Rus ordusunda disiplin ve organizasyon eksikliği yaşandığını savundu.

Yevgeni Prigojin, dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yemeğini servis ediyor - (11.11.2011 / Moskova yakınları)
Yevgeni Prigojin'in (solda), Vladimir Putin'le arkadaşlığı uzun yıllar öncesine dayanıyorFotoğraf: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Yevgeni Prigojin, Rus lideri St. Petersburg kentindeki memuriyet yıllarından bu yana tanıyan ve tanışıklıklarının ilk yıllarında, sahip olduğu yemek şirketi ile Putin'e hizmet verdiği için, Rusya'da "Putin'in aşçısı" olarak da tanınan bir isim. Bağımsız gazetecilerin yaptığı araştırmalara göre, Prigojin, Ukrayna Savaşı boyunca Rusya Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşmelerle büyük bir servet edinmiş durumda. Moşem Obyasnit isimli medya portalı, Wagner Grubu liderinin, sadece 2022 yılında, bu sözleşmelerden 4,7 milyar ruble (52 milyon euro) kazandığını öne sürüyor.

 

dpa / ET,JD

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