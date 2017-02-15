Würzburg zanlısı Ocak ayında da bıçaklı saldırı düzenlemiş

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann polis ve savcılık yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında Würzburg'da 25 Haziran'da düzenlenen bıçaklı saldırıya dair bilgi verdi. 2015 yılından beri Würzburg'da yaşayan 24 yaşındaki Somalili zanlının saldırıyı hangi nedenden ötürü gerçekleştirdiğinin henüz aydınlatılamadığını söyleyen Herrmann, ancak saldırının tek bir kişi tarafından yapıldığını belirtti.

Ocak ayında bıçakla saldırdı

Bamberg Başsavcısı Wolfgang Gründler zanlının bu yılın Ocak ayında yaşadığı evsizler barınağında, birlikte kaldığı evsizler ve barınak görevlisine bıçakla saldırdığını ancak kimseyi yaralamadığını söyledi. Polisin bu saldırının ardından soruşturma başlattığı zanlının geçici olarak psikiyatriye sevk edildiği bilgisine yer verdi. Zanlının Haziran ayında Würzburg şehir merkezinde bir sürücüyü taciz ettiği ve psikolojik rahatsızlık belirtileri gösterdiği için yeniden psikiyatriye sevk edildiği ancak bir gün sonra buradan salıverildiği bildirildi.

Zanlı bir alışveriş merkezinin yanı sıra bir bankadaki vatandaşlarla yayaları hedef aldı

Kurbanların üçü de kadın

Unterfranken Emniyet Müdürü Gerhard Kallert ise saldırganın Würzburg şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde öldürdüğü üç kurbanın kadın olduğunu söyledi. Kallert zanlının ilk olarak alışveriş merkezinde bir satıcıyı hedef aldığını ardından iki kadını daha bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti. 24 yaşındaki saldırganın daha sonra bir bankadaki vatandaşlarla ile dışarıdaki yayaları hedef aldığını kaydetti. Emniyet Müdürü zanlıyı engellemeye ve çıkmaz sokağa girmesini sağlayarak yakalanmasına yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

Tutuklama kararı çıkarıldı

Zanlının avukatı Hanjo Schrepfer yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı. Zanlıya üç kişiyi öldürmek altı kişiyi ise öldürmeye teşebbüs etmek suçlarının yöneltldiğini söyleyen avukat, polis tarafından silahla bacağından hafif yaralanan müvekkilinin bugün cezaevine gönderilebileceğini belirtti. Avukat müvekkili ile yaptığı görüşmede saldırıyı radikal İslamcı bir gerekçe ile yaptığına dair bir bilgi edinmediğini söyledi. Polis yetkilileri de zanlının radikal İslamcı çevrelerle ilişkisinin olduğuna dair bir emare bulunmadığını kaydetti.

2015 yılından bu yana Würzburg'da yaşayan zanlının kısa bir süre önce psikiyatriye sevk edildiği açıklandı. Ancak bıçaklı saldırı sırasında "Allahu Ekber" diye bağırması sebebiyle saldırının radikal İslamcı olma ihtimali de soruşturuluyor.

Würzburg şehir merkezinde vatandaşlar saldırıların gerçekleştiği yerlere çiçek bırakarak kurbanlar anısına mum yaktı. Farklı siyasi partilerden temsilciler olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu. Würzburg'un bulunduğu Bavyera eyaleti genelinde resmi binalara üç günlüğüne yas bayrakları asıldı.

Steinmeier: Korkunç bir şiddet eylemi

Saldırıyı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir, failin son derece acımasızca hareket ettiğini söyledi ve hukuk devleti uyarınca cezalandırılacağını söyledi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise yaptığı açıklamada, "Kesin olan zanlının düzenlediği bu korkunç saldırının her insaniyet ve her dine yönelik olduğudur" ifadesine yer verdi.

dpa, DW / HT,EC

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