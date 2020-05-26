 VW′nin Türkiye′de fabrika projesi iptal | EKONOMİ | DW | 01.07.2020

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EKONOMİ

VW'nin Türkiye'de fabrika projesi iptal

Volkswagen, Türkiye'de kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın inşa çalışmalarını durdurdu. Karara korona krizi gerekçe gösterildi.

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Almanya'nın önde gelen otomotiv şirketlerinden Volkswagen'ın (VW) Manisa yakınlarında kurmayı planladığı fabrika ile ilgili girişimleri korona salgını gerekçe gösterilerek durduruldu.

Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı  vurgulandı. VW'nin projeye devam edip etmeyeceğine 2019/2020 döneminde karar vermesi bekleniyordu.

Bir milyar euroluk yatırım

Yaklaşık bir milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Söz konusu fabrikada, VW Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi öngörülmüştü.

Volkswagen, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

Proje neden askıya alınmıştı?

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti. Ancak şirketten bu konuda bir açıklama şimdiye kadar yapılmadı.

dpa / HS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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