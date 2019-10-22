VW Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın Manisa’da kurmayı planladığı fabrikayla ilgili kararını en erken Şubat ayında açıklayacağı duyuruldu. Türkiye dışında seçeneklerin de gündemde olduğu belirtiliyor.
Alman otomotiv devi Volkswagen‘in (VW), Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını en erken Şubat ayında vereceği duyuruldu. Şirketin Wolfsburg'daki merkezinden kaynaklara dayandırılan haberde, "fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği" kaydedildi.
Otomobil dergisi "Automobilwoche" de daha önce verdiği haberde kararın Şubat ayı öncesinde beklenmediğini bildirmişti.
Şirketin Skoda Superb ve Passat modellerini üretmeyi planladığı fabrika ile ilgili kararının bu yıl Ekim ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak şirket, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın Alman siyaseti ve kamuoyunda yarattığı tartışmalar nedeniyle kararını ertelediğini açıklamıştı.
Manisa yerine Doğu Avrupa gündemde
Sürecin sonunda fabrikanın Manisa'da kurulması yönünde bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmekten ziyade mevcut fabrikalarından birinde genişlemeye gitmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere şans tanındığı belirtiliyor. Sektör gözlemcileri son olarak bu bağlamda Bratislava'nın gündemde olduğunu kaydediyor.
Şirketin fabrika yeri arayışı sürecinde Türkiye'nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan'ın yanı sıra Romanya ve Yunanistan da fabrikaya ev sahipliği yapmak için talip olmuştu.
VW’nin Ekim ayında kararını ertelemesinin ardından kararın yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyordu. Şirket, erteleme sürecinde de Türkiye ile görüşmelerde nihai aşamada oldukları yönünde açıklama yapmıştı. Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.
Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu.
dpa/BK,JD
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