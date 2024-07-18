Von der Leyen bir dönem daha Avrupa Komisyonu Başkanı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylama ile aynı göreve ikinci kez seçildi. Toplam 720 sandalyeli AP'de 401 vekilin desteğini alan Alman siyasetçi von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) idaresi içinde en yetkili koltuk olan Komisyon Başkanlığı görevini beş yıl daha sürdürecek. 284 vekilin aleyhte tercih beyan ettiği von der Leyen'in seçilmek için 361 oya ihtiyacı vardı.

AB üyesi ülkelerin liderleri geçen ay Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirvede von der Leyen'i ikinci kez aday göstermişti.

Yeni dönemdeki hedefleri

İlk dönemi Brexit, COVID salgını ve Ukrayna savaşı gibi zorluklarla geçen, AB'nin iklim hedeflerini geliştirmek için çaba harcayan von der Leyen oylama öncesinde vekillere hitap ederek yeniden seçilmesi hâlinde izleyeceği programı anlattı.

von der Leyen oylama öncesi 5 yıllık programını AP vekillerine anlattı Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

"Demagogların ve aşırıcıların Avrupa yaşamını yok etmesine izin vermeyeceğim" diyen Komisyon Başkanı, Birlik içinde savunma iş birliklerini artırmaya ve Avrupalı silah üreticilerini desteklemeye çalışacağını söyledi.

Avrupa polis teşkilatı Europol'ün personel sayısını artırmayı, sınır ve kıyıların güvenliğinden sorumlu personel sayısını üçe katlayarak 30 bine çıkarmayı yeni dönem hedefleri arasında sıralayan von der Leyen, mülteciler için daha hızlı ve basit geri dönüş öngören ortak bir plan hazırlamayı da önerdi.

Birlik vatandaşları için erişilebilir konutlar yaratmayı vadeden Von der Leyen iklim hedeflerinden geri adım atmamayı da taahhüt etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, 1990 yılı seviyesine göre emisyonları 2040'a gelindiğinde yüzde 90 azaltmayı ve İspanya, Yunanistan gibi iklim değişikliğinin etkilerinden en çok etkilenen ülkelere destek olmayı önerdi.

DW / MUK,CÖ

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