AB liderleri yeniden "Ursula von der Leyen" dedi

Ursula von der Leyen, Antonio Costa ve Kaja Kallas Avrupa Birliği'ne beş yıl boyunca liderlik etmek üzere aday gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan zirvede önümüzdeki beş yılın siyasi liderliği üzerinde anlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığı görevindeki ikinci dönemi için resmen aday gösterildiğini açıkladı.

Von der Leyen'in adaylığı Salı günü gayriresmî olarak kabul edilmişti ancak resmî karar Perşembe günü geç saatlerde Brüksel'de gerçekleşen liderler zirvesinde alındı.

Eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa AB Konseyi'nin bir sonraki başkanı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise AB'nin bir sonraki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak belirlendi.

Böylece Avrupa Parlamentosu'ndaki üç büyük siyasi grup olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyal Demokratlar (S&D) ve Liberallerin (Renew) üzerinde anlaşmaya vardığı isimler AB liderleri tarafından da onaylanmış oldu.

AB liderlerinin kararı, Von der Leyen'in ikinci dönemine ilişkin onay sürecinin tamlamlandığı anlamına gelmiyor. Alman siyasetçinin yeni seçilen Avrupa Parlamentosu'nda da çoğunluğun desteğini kazanması gerekiyor. Von der Leyen, 16 Temmuz'da yapılması planlanan oturumda Avrupa Parlamentosu vekillerinden yeşil ışık bekleyecek.

Antonio Costa Fotoğraf: Lev Radin/picture alliance

Costa 1 Aralık'ta göreve başlayacak

Kallas'ın da görevinin kesinleşmesi için Avrupa Parlamentosu'ndan son bir onay alması gerekecek. AB Konseyi Başkanı ise 27 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanları tarafından seçiliyor. Görevi kesinleşen Costa 1 Aralık'ta işbaşı yapacak.

"İkinci dönem adaylığımı onaylayan liderlere açık bir şekilde şükranlarımı sunmak isterim" diyen Von der Leyen yeniden göreve gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

Costa ise AB Konseyi'nin bir sonraki başkanı olma görevini güçlü bir sorumluluk duygusuyla üstleneceğini söylerken, "27 üye devletin tümü arasında birliği teşvik etmeye bağlı kalacağım" ifadelerini kullandı.

Kaja Kallas Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kallas, hem Von der Leyen ile hem de Costa ile "zevkle" çalışacağını belirtirken yeni görevini "jeopolitik gerilimlerin olduğu bir dönemde büyük bir sorumluluk" olarak tanımladı. Avrupa'nın insanların özgür, güvenli ve müreffeh olduğu bir yer olması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Ortak çıkarlarımızın hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Meloni'den muhalefet

AB'nin yeni dönemdeki yönetimine ilişkin hazırlanan anlaşma EPP adına Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sosyal Demokratlar adına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Liberaller adına da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından hazırlanmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AP'de lideri olduğu Avrupalı Muhafazakar ve Reformcular (ECR) grubunun müzakere dışında bırakılmasına tepki göstererek Von der Leyen'in yeniden komisyon başkanlığına aday gösterilmesine muhalefet etti.

Süreç nasıl ilerleyecek?

AB liderleri tarafından uzlaşılan isimler Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunulacak. Avrupa Parlamentosu'nun 16 Temmuz'daki genel kurulunda AP Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adayları içinse oylama 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu görevlere gelebilmek için 720 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda 361 milletvekilinin desteği gerekiyor. Üç adayın da seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DW, dpa, Reuters / EÇ, CÖ

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