 Volkswagen Türkiye kararını erteledi | EKONOMİ | DW | 15.10.2019

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EKONOMİ

Volkswagen Türkiye kararını erteledi

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını ertelediğini duyurdu. Gazetenin haberinde şirketin imaj kaybından çekindiği kaydedildi.

VW-Zentrale Wolfsburg (picture-alliance/dpa/P. Lux)

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını Suriye'de yürütülen askeri operasyon nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

VW: Endişeyle izliyoruz

Gazete, yeni fabrika için bir milyar euroyu aşkın yatırım planlayan şirketin, koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiği değerlendirmesinde bulundu. Şirket sözcüsü, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirterek "durumu endişeyle izlediklerini” kaydetti.

Gazete, ekonomik açıdan Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'de karar kılındığını ve şirketin bu karardan dönmek istemediğini de kaydetti. Handelsblatt'a konuşan kaynaklar, dolayısıyla fabrika için yer seçiminde değişiklik beklemediklerini belirtti.

DW/BK,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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