 Volkswagen: Türkiye ile anlaşma henüz sonuçlanmadı | EKONOMİ | DW | 02.10.2019

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EKONOMİ

Volkswagen: Türkiye ile anlaşma henüz sonuçlanmadı

Alman otomotiv devi Volkswagen DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, yeni fabrikayla ilgili olarak Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, ancak resmi bir açıklama için tarihin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

VW-Zentrale Wolfsburg (picture-alliance/dpa/P. Lux)

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Manisa'da bir şirket kurduğuyla ilgili haberlerin Türk kamuoyuna yansıması sonrasında, anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını duyurdu.

DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Volkswagen Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Marc Langendorf, Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, şu an itibarıyla daha fazla bilgi vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Langendorf, resmi bir açıklama için henüz saptanmış bir tarih bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Manisa'da şirket

VW'nin Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurduğu Çarşamba günü kamuoyuna yansımıştı.

Yeni kuracağı fabrika için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenen ve aylardır görüşmeler yürüten şirketin Türkiye seçeneğine sıcak baktığı Alman medyasına son aylarda sıklıkla yansımıştı. Skoda Superb, Seat ve VW Passat modellerinin üretilmesi öngörülen fabrikanın Manisa'da kurulacağı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındaydı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çarşamba günü yer alan, Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre şirketin merkezi, Manisa iline bağlı Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi olarak bildirildi.

Son 22 yılın en büyük otomotiv yatırımı

VW'nin Manisa'da kuracağı fabrika, son 22 yılda Türkiye'de yapılacak en büyük otomotiv yatırımı olacak. Fabrika, yıllık 400 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. İnşasının 2020 yılı sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanan tesisin yaklaşık 4 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Yatırımın toplamda 1 milyar euro, yani yaklaşık 6,3 milyar TL'ye mal olacağı hesaplanıyor.

Fabrika, İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanı ve yapılması planlanan Çandarlı Limanı'na yakınlığı ile ihracatta önemli avantaj sağlayacak.

Alman grup, geçtiğimiz aylarda da Türkiye'deki Ford Otosan fabrikalarında hafif ticari araç üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye'de en son büyük otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda tarafından gerçekleştirilmişti.

Gerek Alman gerekse Türk medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat araya girip VW’ye önemli teşvik avantajları vaat ettiğine dair haberler yer almıştı. Ağustos ayı başında ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verilmişti.

DW/BK,AED,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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