Volkswagen Manisa projesini neden durdurdu?

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), Manisa’da kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen fabrika projesini durdurduğunu açıkladı. Şirket’in merkezinin bulunduğu Wolfsburg’dan yapılan açıklamada, karara koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobile küresel çapta talebin azalması gerekçe gösterildi.

DW Türkçe’ye konuşan bir Türk yetkili de Volkswagen’in pandemi nedeniyle azalan talebin sonucu olarak şimdilik tüm yeni yatırımlarını durdurduğunu, yola mevcut tesisleriyle devam edeceğini söyledi.

Aynı yetkili, konuya ilişkin detayların VW tarafından yazılan resmi bir mektupta da ifade edildiğini vurguladı. Yetkili söz konusu mektupta, VW’nin korona krizi ve ekonomik etkileri geride kalana kadar, belirli bir süre boyunca tüm otomotiv projelerine mevcut üretim tesislerinde devam edeceği ve küresel bazda yeni üretim tesisleri kurulması planının askıya alındığının belirtildiğini söylüyor.

Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess

Diess’in yazdığı mektupta neler yer alıyor?

Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess’in, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yazdığı ve DW Türkçe’nin ulaştığı 29 Haziran tarihli mektupta, gerek dünya gerekse ülkeler ölçeğinde ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlayacağının öngörüldüğü ifadesi yer alıyor.

Mektupta ayrıca, devletlerin sunduğu yardım ve teşviklere rağmen krizin üstesinden gelmek ve pandemi öncesi planlanan satış rakamlarına tekrar ulaşabilmek için şirketin en az 2-3 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyaç duyacağının altı çizildi.

Mevcut koşullar altında da Volkswagen Grubu’nun faaliyet ve planlarını, uluslarası otomotiv pazarında değişen koşullara göre revize etmek zorunda kaldığı, Manisa’da açılması planlanan yeni fabrikanın da bunun kapsamına girdiği belirtildi. COVID-19’un neden olduğu satışlardaki sert düşüşü telafi etmeye öncelik verildiğinin de vurgulandığı mektupta, önümüzdeki yıllarda ek üretim yapılmasının söz konusu olmayacağının belirginleştiği kaydedildi.

VW şefi Diess’in Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a yazdığı mektupta, "Korona krizi geride kalana kadar, belirli bir süre boyunca tüm otomotiv projeleri mevcut üretim tesisleri ve ağı dahilinde gerçekleşecektir" ifadesi kullanıldı.

Türk hükümetine teşekkür

VW’nin CEO’su Diess, şirketinin aldığı bu kararı bildirdiği mektubunda ayrıca Bakan Varank’a, Türk hükümetine, proje kapsamında destek veren bütün kurum ve kişilere teşekkürünü iletti.

Diess, Türkiye ekonomisinin, özellikle de ülkedeki otomotiv sektörünün olağanüstü büyüme potansiyeline olan inancının tam olduğunu ve bu kanaatinin bundan sonra da değişmeyeceği vurguladı. Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası kamuoyu olarak koronavirüsü ve buna bağlı tehlikeleri atlatmayı başardığımızda, uluslararası piyasalardaki uzun soluklu gelişmeleri yeniden değerlendirme noktasına gelmiş olacağız. O günlere geldiğimizde, büyüme potansiyellerini Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte oturup değerlendirmek benim için bir ayrıcalık olacaktır. Ülkeniz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve değerli vatandaşlarınıza güzel bir gelecek diliyorum."

VW Manisa'da kurmayı planladığı fabrika için nihai kararını defalarca ertelemişti

Ne olmuştu?

Geçen yıl, Alman otomotiv devi Volkswagen’in kuracağı yeni fabrika için yer aradığı açıklanmış, son aşamada Türkiye ile Bulgaristan’ın proje için yarıştığı öne sürülmüştü. Medyada yine geçen yıl çıkan haberlerde, şirketin yeni tesisini Manisa’da kurmaya karar verdiği, 4 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülen fabrikanın 2022’de faaliyete geçeceği iddia edilmişti.

Yılda 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanan fabrika için geçen yıl Manisa’da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" adlı bir şirket kurulduğu, şirketin Ticaret Siciline kaydının, kurulacak tesislerle ilgili ilk adım olduğu yorumları yapılmıştı.

Volkswagen, Türkiye'de tesis kurmaya ilişkin nihai kararını açıklamayı defalarca erteledi. Şirketin Manisa’daki projesi, Türkiye’nin Ekim ayında Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle de sık sık sert eleştirilere hedef oldu.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe