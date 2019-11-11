 Volksstimme: Geri dönüş nasıl düzenlenecek? | BASIN | DW | 12.11.2019

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BASIN

Volksstimme: Geri dönüş nasıl düzenlenecek?

Alman basınında Türkiye’nin IŞİD zanlılarını Almanya’ya göndermeye başlaması ile ilgili tartışmalar ve Bolivya Devlet Başkanı Morales’in istifası öne çıkıyor.

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Türkiye, yabancı IŞİD zanlılarını vatandaşı oldukları ülkelere geri göndermeye başladı. Magdeburg'da yayımlanan Volkstimme, IŞİD'lilerin Almanya'ya nasıl döneceğini sorguluyor.

"Türkiye'nin terör milislerinden oluşan IŞİD'in Alman savaşçılarını ülkelerine göndermeye başlaması, büyük bir sürpriz değil. Alman hükümeti de buna şaşırmamıştır. Zira terör savaşçılarının iadesine ilişkin tartışmalar aylardır devam ediyor. Söz konusu Alman vatandaşları olunca, geri dönmeleri zaten kaçınılmaz. Sadece vatandaşlıkları kesin olarak belli olmayanlar için bu gerekmeyebilir. Fakat belirleyici olan soru şu: Geri dönüş nasıl düzenlenecek?  Güvenlik gerekçeleri nedeniyle geri dönüşün Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ile Federal Savcılık'ın yönetiminde gerçekleşmesi gerekiyor. Sonra bir mahkemenin de, savaşçıların ülke dışında hangi suçları işlediği konusunda karar vermesi ve umarız en sert şekilde cezalandırması gerekiyor. Bu kadın ve erkekler bir tehdit olarak kalacakları için daha sonra da izlenmeleri zorunlu olacak. Hukuk devleti bu sorumluluktan kaçmamalı.”

Frankfurt/Oder'de yayımlanan Märkische Oderzeitung da geri dönen IŞİD'lilerin nasıl yargılanacağı sorusuna yanıt arıyor.

"Muhtemelen yakında Türk ve Kürtlere ait hapishanelerden Almanya'ya gelecek olan onlarca Alman IŞİD'linin üstesinden nasıl gelineceği tamamen belirsiz. Kanıt olmadan? Pek fazla kanıt olmadığı için yargılanamayacaklar. Gerçi IŞİD'e üye olmak ceza gerektiriyor, hatta bu hafta içinde gelecek kadınlar için de geçerli. Ancak bu suçlama uzun süreli hapis cezası vermek için yeterli değil.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi de Berlin'in Alman vatandaşı olan IŞİD'lileri daha önce ülkeye getirilmemesi için çaba göstermemesini eleştiriyor.

"Berlin saklandı, gerçekten başını kuma gömdü, kaçış yolu aradı. Buna karşılık Almanya büyük bir doğallıkla, örneğin Tunus veya Cezayir'den kendi vatandaşları olan mültecileri, özellikle de biz de suç işleyenleri kabul etmelerini bekliyor. ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın IŞİD savaşçılarını geri alması, yasal yollardan eve getirmesi ve haklarında dava açması gerektiğini söylediğinde, istisnai olarak haklıydı.”

Halle'de yayımlanan Mitteldeutsche Zeitung gazetesi Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını ele alıyor.

"Morales gelen işaretleri çok geç gördü ve mirasına zarar verdi. Zira Bolivya'nın çok daha iyi bir ülke olmasını sağlamış, yoksulluğu azaltmış, ekonomiyi rekabet edilebilir hâle getirmiş ve özellikle de yerli halka öz güven vermişti. Ama gitmenin de zamanı gelmişti. İktidarda 13 yıl yeter. Sosyalist ve Aymara yerlisi Morales, şimdiden Bolivya’nın en uzun süre iktidarda kalan devlet başkanı oldu. Morales, Latin Amerika'daki birçok iktidar sahibinin denediği bir yolda başarısız oldu. İktidarını sonsuzlaştırmak istiyordu, otoriterlik ve bütün kurumları kontrolü altına alarak suç işlemiş oldu.”

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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