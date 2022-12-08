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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Vladimir PutinFotoğraf: Mikhail Metzel/SPUTNIK/AFP
PolitikaRusya

Putin: Savaş uzun sürebilir

1 saat önce

Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna Savaşı'nın "uzun bir süreç" olabileceğini dile getirdi. Bu arada AB Moskova aleyhine yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendinin göreve getirdiği Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin temsilcilerini kabul ettiği görüşmede, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "uzun bir süreç olabilir" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca son birkaç hafta içinde silah altına alınan yaklaşık 300 bin yedek askerin yarısının halihazırda Ukrayna'da görev yaptığını, geriye kalan 150 bin askerin ise Ukrayna'daki askeri üslerde "savaş rezervi" olarak tutulduğunu belirtti.

Ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde yenilgiye uğramasının ardından askerlerini teyakkuza geçiren ve seferberlik çağrısında bulunan Putin'in bu hamlesi ülkede yaygın bir paniğe neden olmuş, yüz binlerce Rusya vatandaşı yurt dışına kaçmıştı. Bu arada teyakkuz tedbirleri resmi olarak sona erdi. Ancak birçok Rus Kremlin'e güvenmiyor ve kendilerinin ya da yakınlarının askere alınacağından endişe ediyor. Batılı istihbarat servislerine göre askere alınanların çoğu cephede savaşırken öldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Zelenskiy: Her metre önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Donetsk bölgesinin doğusundaki Bahmut kasabasına yönelik ağır Rus saldırılarının devam ettiğini ve aynı bölgedeki Kurakhove kasabasına düzenlenen son saldırılarda en az on kişinin öldüğünü bildirdi. Halihazırda ağır bombardıman ateşi altındaki küçük Bahmut kasabası çevresinde, Rusların aylardır ele geçirmeye çalıştığı bir yer olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Orada çok çetin bir çatışma var. Her metre önemli" ifadelerini kullanarak, tüm Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

AB'den yeni yaptırım paketi önerisi

Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmak isteyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise Moskova aleyhine yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter mesajında, "Rusya, Ukrayna'ya ölüm ve yıkım getirdi" ifadelerini paylaştı. Yeni paketle birlikte yaklaşık 200 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine eklenmesi bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Rus ordusu, savunma sanayi ve hükümet üyelerini kapsayacak yaptırımlarda diğerlerinin yanı sıra, Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları ve Ukrayna tahılının çalınmasından sorumlu olanların da hedefte olacağı belirtiliyor.

 

dpa,AFP / SSB,ET

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