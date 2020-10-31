Viyana'da sinagog yakınlarında terör saldırısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da saat 20.00 sıralarında bir sinagogun önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ORF televizyonuna yaptığı açıklamada olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. "Apaçık bir terör saldırısı" ifadesini kullanan Bakan, "Çok sayıda saldırganın bulunduğundan yola çıkıyoruz. Maalesef çok yaralı var, muhtemelen ölüler de. Failler uzun namlulu silah kullanıyor" diye konuştu.

Kronen gazetesi, Schwedenplatz (İsveç Meydanı) civarında silahlı çatışma sesleri duyulduğunu yazdı.

Viyana polisinin twitter hesabından yapılan açıklamada, şehir merkezinde "büyük bir polis operasyonu" düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Seitenstettengasse sokağında çok sayıda silahlı saldırganın ateş açtığı bildirildi. Polis, bir ölü ve aralarında bir polis olmak üzere çok sayıda yaralının bulunduğunu duyurdu. Aynı açıklamada saldırganlardan birinin de polis tarafından vurularak öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Polis halktan çatışmanın olduğu bölgeden uzak durmasını istedi.

Kronen gezetesi, Avusturya Yahudi Cemaatininin Yahudi vatandaşlara evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunduğunu da duyurdu.

dpa, afp/TY,BÖ

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