Viyana'da aynı gün içinde 5 kadın cinayeti

Cuma günü Viyana'daki bir genelevde üç kadın öldürüldü. Aynı gün şehirdeki bir dairede bir anne ve kızın cansız bedenleri bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cuma günü içinde dört kadın ve bir kız çocuğunun öldürüldüğü bildirildi. Polis, kadınların üçünün cesedinin Brigittenau semtindeki bir genelevde bulunduğunu, cesetlerde ölümcül bıçak darbeleri tespit edildiğini açıkladı.

Üzerinde cinayet aletini taşıdığından şüphelenilen 27 yaşındaki bir şüphelinin genelev yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi. Avusturya haber ajansı APA, şüphelinin sorgulandığını bildirdi. Yetkililer, cinayetlerin nedenini henüz tespit edemedi.

Aynı gün içinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu ve annesinin Viyana'daki bir dairede ölü bulunduğu bildirildi. APA, kurbanların boğulduğu ya da boğazlandığından yola çıkıldığı kaydetti. Ajans, öldürülen kızın babasının cinayetin baş şüphelisi olarak arandığını bildirdi.

Kadın cinayetlerinin faili partner ya da eski partnerler

Avusturya Özerk Kadın Sığınma Evleri Derneği (AÖF) geçen yıl 26 kadın cinayetinin kayıtlara geçtiini bildirmişti.

Avusturya hükümeti bu suçların daha çok üzerine gidileceğini açıklayarak, şiddet mağdurlarına daha fazla finans yardım sözü vermişti. Yardım örgütleri, hükümeti kadına şiddete karşı yeterince önlem almamakla suçluyor.

Hükümetin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Avusturya'da 2010-2020 yılları arasında 319 kadın öldürüldü. Cinayetlerin çoğunun erkek partner ya da eski partner tarafından işlendiği belirtildi.

AFP/SÖ,HT



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