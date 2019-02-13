 Venezuelalılar gıda ve ilaç için sokağa çıkıyor | DÜNYA | DW | 12.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Venezuelalılar gıda ve ilaç için sokağa çıkıyor

Venezuelalılar, Devlet Başkanı Maduro'nun gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı ülkeye insani yardım gönderilmesine izin vermesi için bugün sokağa çıkıyor.

Venezuela Kolumbien Grenzübergang bei Cucuta (DW/F. Abondano)

Venezuelalılar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya sınırından girmesine izin vermediği 100 ton insani yardımın teslimatına izin vermesi için sokağa çıkıyor.

Protesto gösterilerine çağrı Venezuela'da yaklaşık üç hafta önce kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido tarafından yapıldı.

Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı. Guaido, halka dağıtılmak üzere Kolombiya sınırında bekleyen insani yardım malzemelerinin ülkeye sokulabilmesi için orduya çağrıda bulunmuştu.

ABD de dahil olmak üzere birçok Batı ülkesi Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımıştı ancak Maduro Rusya ve Çin gibi güçlü ulusların desteğinin yanı sıra ordu da dahil olmak üzere devlet kurumlarının kontrolünü sürdürüyor.

Lavrov ve Pompeo görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bugün Venezuela'daki durumu bir telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela'da özellikle ilaçlar ile gıda maddelerinde kıtlık yaşanıyor. Venezuela'da 300 bin insanın kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşadığını belirtirken Maduro yabancı ülkelerden gelecek yardımları, ABD öncülüğünde ülkede yapılacak bir askeri müdahale için zemin hazırlama girişimi olarak görüyor.

35 yaşındaki Guaido, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuelalılar ölüm riski taşıyan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardımların girişini talep etmek için 12 Şubat'ta sokaklara dönecek. Birleşme ve mücadele etme zamanı!" demişti.

Guaido, Maduro'nun istifa etmesi ve yeni devlet başkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için muhalefetin protestolar düzenlemeye devam edeceği sözü vermişti.

rtr,dpa/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela gündemi

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin başvurusu üzerine Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek için olağanüstü toplandı. Öte yandan bir üst düzey asker daha Devlet Başkanı Maduro'ya sırtını döndü. (10.02.2019)  

Venezuela'da muhalefetten "insani yardım" atağı

Venezuela'da muhalefet halkın sıkıntılarını dindirmek amacıyla komşu ülkeler ve ABD'nin desteğiyle insani yardım çalışması başlatıyor. Yardımın sınırdan geçebilmesi için ordunun tavrı önem taşıyor. (06.02.2019)  

FAZ: Maduro'yu anlamak için çevresine bakmak yeter

Alman basınında Venezuela’daki iktidar mücadelesinin dış aktörleri ile Almanya’nın sanayi politikasını konu alan yorumlar öne çıkıyor. (06.02.2019)  

Guaido’dan yardımlar için Venezuela ordusuna çağrı

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo insani yardımların ülkeye girişini engelleyen Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. (07.02.2019)  

Maduro'ya izinsiz altın satışı suçlaması

Venezuela'da Maduro hükümetinin bir yıl içerisinde 73 ton altın satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Muhalif siyasetçi Paparoni'ye göre bu satış için gerekli olan meclis onayı alınmadı. (06.02.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuela'nın altın avcıları  

Benzer içerik

Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas | Juan Guaido

Guaido: Maduro’nun zamanı doluyor 13.02.2019

Maduro’ya meydan okuyan Venezuelalı muhalif lider Guaido DW’nin sorularını yanıtladı. Maduro’nun zamanının dolduğunu söyleyen Guaido, ülkede demokratik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas | Juan Guaido

Guaido yardım malzemeleri için tarih verdi 12.02.2019

Venezuela’da geçici devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Maduro’nun insani yardım blokajının sona erdirileceğini söyledi. Guaido, 23 Şubat’ta acil yardımların girişinin başlayacağını belirtti.

Kolumbien Grenzstadt Cucuta

Venezuela'da muhalefetten "insani yardım" atağı 06.02.2019

Venezuela'da muhalefet halkın sıkıntılarını dindirmek amacıyla komşu ülkeler ve ABD'nin desteğiyle insani yardım çalışması başlatıyor. Yardımın sınırdan geçebilmesi için ordunun tavrı önem taşıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas | Juan Guaido (picture-alliance/dpa/R. Hernandez)

Guaido: Maduro’nun zamanı doluyor

Maduro’ya meydan okuyan Venezuelalı muhalif lider Guaido DW’nin sorularını yanıtladı. Maduro’nun zamanının dolduğunu söyleyen Guaido, ülkede demokratik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  