Venezuelalılar gıda ve ilaç için sokağa çıkıyor

Venezuelalılar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya sınırından girmesine izin vermediği 100 ton insani yardımın teslimatına izin vermesi için sokağa çıkıyor.

Protesto gösterilerine çağrı Venezuela'da yaklaşık üç hafta önce kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido tarafından yapıldı.

Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı. Guaido, halka dağıtılmak üzere Kolombiya sınırında bekleyen insani yardım malzemelerinin ülkeye sokulabilmesi için orduya çağrıda bulunmuştu.

ABD de dahil olmak üzere birçok Batı ülkesi Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımıştı ancak Maduro Rusya ve Çin gibi güçlü ulusların desteğinin yanı sıra ordu da dahil olmak üzere devlet kurumlarının kontrolünü sürdürüyor.

Lavrov ve Pompeo görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bugün Venezuela'daki durumu bir telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela'da özellikle ilaçlar ile gıda maddelerinde kıtlık yaşanıyor. Venezuela'da 300 bin insanın kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşadığını belirtirken Maduro yabancı ülkelerden gelecek yardımları, ABD öncülüğünde ülkede yapılacak bir askeri müdahale için zemin hazırlama girişimi olarak görüyor.

35 yaşındaki Guaido, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuelalılar ölüm riski taşıyan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardımların girişini talep etmek için 12 Şubat'ta sokaklara dönecek. Birleşme ve mücadele etme zamanı!" demişti.

Guaido, Maduro'nun istifa etmesi ve yeni devlet başkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için muhalefetin protestolar düzenlemeye devam edeceği sözü vermişti.

rtr,dpa/SSB, EC

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