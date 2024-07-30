Venezuela'daki seçim protestolarında iki ölü

Venezuela'da seçimlerin ardından muhalefet sokağa döküldü. Sonuçların hileli olduğunu savunan gruplara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Venezuela'da Pazar günkü seçimlerin ardından başlayan şiddetli protestolar sürüyor, ülke çapındaki eylemlerde en az iki kişi öldü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimleri kazandığını iddia etmesinin ardından muhalefet sokaklara döküldü. Ülke genelinde kalabalıklar tencere tava çalınan geleneksel bir Latin Amerika protestosu biçimi olan "cacerolazo" gösterileri gerçekleştirildi.

Seçimlerin ardından başkent Caracas dahil Venezuela genelinde 20 eyalette 200'e yakın protesto gösterisi düzenlendi. "Altın istemiyorum, gıda yardımı istemiyorum, Maduro'nun gitmesini istiyorum" şeklinde slogan atan eylemcilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan çatışmalarda biri sınır eyaleti Tachira'da, diğeriyse Maracay kentinde olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Venezuela Çatışma Gözlemevi (OVCS) protestoculara yönelik şiddete güvenlik güçlerinin yanı sıra paramiliter grupların da karıştığını açıkladı.

Muhalefet tepkisini tencere tava çalınan geleneksel bir Latin Amerika protestosu olan "cacerolazo" ile gösterdi. Fotoğraf: Cristian Hernandez/AP/picture alliance

Ülkenin seçim kurulu, Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü kez başkan seçildiğini açıklamıştı. Ancak muhalefet kendi adayları Edmundo Gonzalez'in sandıktan yüzde 73'le birinci çıktığını savunuyor.

Başkanlık Sarayı'ndan bir basın açıklaması yapan Maduro, göstericileri şiddet yanlısı olmakla suçladı ve "onları durdurmak için harekete geçtiklerini" belirtti. "Aşırı sağın teşvik ettiği şiddet olaylarını takip ediyoruz" ifadelerini kullanan Devlet Başkanı, "bu filmi daha önce gördüklerini" ve "nasıl yanıt vereceklerini bildiklerini" söyledi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino da 2014, 2017 ve 2019'daki "korkunç hadiselerin" tekrarlanmaması uyarısında bulundu. O yıllarda hükümet karşıtı göstericiler sokaklara dökülmüş, çıkan olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalefet cephesinden peşi sıra gelen açıklamalarda ordu "sandık iradesinin tecellisi yönünde çalışmaya" çağrıldı. Ancak ordu yıllardır Maduro'ya sadık ve uluslararası basında yer alan haberlere göre aksi yönde hareket edebileceğine dair bir belirti bulunmuyor.

Reuters / MUK,CÖ

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