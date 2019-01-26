Venezuela'da protestoculardan orduya çağrı

Venezuela'da geçen hafta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek veren binlerce kişi gösteri düzenlendi.

Caracas dâhil çeşitli kentlerde gerçekleştirilen gösterilerde, "Diktatörlüğe hayır", "Başkan Guiado" ve "Ordu, itibarını yeniden kazan" pankartları taşındı. Göstericiler orduya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği desteği çekmesi için çağrı yaptı.

Caracas'taki gösteride Guaido'nun orduya gönderdiği mesaj da okundu. Muhalif lider, mesajında "Sizin aileleriniz için de taleplerde bulunan insanları vurmayın" ifadesini kullandı.

Ordu ile gizli görüşmeler

Guaido ayrıca, New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Söz konusu makalede muhalefetin "ordu ve güvenlik güçleri mensuplarıyla gizli görüşmeler yaptığını" belirten Guaido, geçiş sürecinde Venezuela ordusunun desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Juan Guaido

Maduro'yu görevden ayrılmaya zorlayarak bir geçiş hükümeti kurmayı, ardından da yeni devlet başkanının belirlenmesi için seçimler düzenlenmesini amaçlayan Guaido, "Hükümette değişikliğin mümkün kılınması için ordunun Sayın Maduro'dan desteğini çekmesi elzem. Ve (orduda) görevlilerin çoğunluğu, ülkenin çektiği eziyetlerin tahammül edilemez olduğu konusunda hemfikir" diye yazdı.

Trump'tan Guaido'ya destek telefonu

Guaido ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump ise muhalif lidere desteğini yineledi.

Donald Trump

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi bir şekilde başkanlığı üstlenmesinden ötürü kendisini tebrik etmek için bugün Venezuela Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido ile konuştum ve demokrasisini yeniden kazanmak için mücadele eden Venezuela'ya ABD'nin verdiği güçlü desteği sağlamlaştırdım" dedi. ABD Başkanı, "Bugün Maduro'ya karşı tüm Venezuela genelinde büyük protestolar var. Özgürlük savaşı başladı" diye ekledi.

AFP,rtr/CÖ,HT

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