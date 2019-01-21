Venezuela'da muhalefet lideri kendisini geçici devlet başkanı ilan etti

Venezuela’da muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu Venezuala’nın resmen geçici başkanı olarak tanıdı. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray’dan yapıldı.

Daha önce Reuters haber ajansı, Trump hükümetinin Ulusal Meclis Başkanı Guaido’ya verdiği desteği resmen açıklamaya hazırlandığını, ancak Guaido’nun kendini geçici başkan olarak ilân etmesinin beklendiğini öne sürmüştü.

Venezuela’da sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı kitlesel protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilân ettiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Salı günü Venezuela halkına hitaben yayınladığı bir videoda, ülkede demokrasinin tekrar tesis edilmesi için ABD’nin destek verdiğini belirtmiş ve Maduro için "diktatör" ifadesini kullanmıştı.

Protesto gösterileri

Venezuela'da sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun istifasını isteyen binlerce kişi muhalefetin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılıyor.

Başkent Caracas’ın El Paraiso semtindeki eylemde, Ulusal Muhafızların göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi. Kentin diğer bölgelerindeki gösterilerin ise olaysız geçtiği belirtildi.

Polis Caracas'taki eylemde göstericilere göz yaşatırcı gaz ile müdahale etti

Maduro karşıtı gösterilere katılanlar, artan enflasyon, temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması ve göç nedeniyle ailelerin parçalanmasını protesto ettiklerini ifade ediyor. Maduro’nun istifasını isteyen göstericilerin, protesto gösterilerinde Maduro karşıtı sloganlar attığı aktarıldı.

Muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio Ocak ayının ortasında ülkede kitlesel protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Maduro yanlıları da Devlet Başkanı’na destek için gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

23 Ocak 1958 tarihinde Venezuela’nın son diktatörü Marcos Perez Jimenez devrildiği için, bu günün ülke açısından sembolik bir önemi bulunuyor.

Maduro karşıtı gösterilere binlerce kişi katılıyor

En az dört kişi öldü

Venezuela'da bugünkü protesto gösterileri öncesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı ve karşıtı göstericiler arasında Salı gecesi çıkan çatışmalarda en az dört kişi hayatını kaybetti. Sosyal Çatışmaları İzleme Merkezi (OVSC) adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, başkent Caracas'taki gösteride 16 yaşında bir gencin ateşli bir silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, diğer üç kişinin ülkenin güneyindeki Bolivar eyaletinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Protesto gösterileri öncesindeki eylemlerde, Maduro'nun selefi Hugo Chavez’in aynı eyaletin San Felix kentindeki heykelinin de ateşe verildiği aktarıldı.

Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönem görevine başlamıştı. Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetin önemli bir bölümü boykot etmişti.

AFP,AP,rtr,dpa/JD,GA

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