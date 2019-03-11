Venezuela'da elektrik kesintisi nedeniyle "alarm durumu" ilanı

Siyasi ve ekonomik kriz ile mücadele eden Venezuela'da altıncı gününe giren elektrik kesintileri nedeniyle milyonlarca kişi yiyecek ve su sıkıntısı yaşarken, başkanlığını, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun yaptığı ve muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis "alarm durumu" kararı aldı.

Ulusal Meclis'te konuşan Guaido, "Venezuela'da hiçbir şey normal değil. Bu trajedinin normal kabul edilmesine müsaade etmeyeceğiz, bu nedenle alarm durumu ilan etmek için bir önergeye ihtiyacımız var” dedi.

Guaido'nun uluslararası yardımın ülkeye ulaşmasını sağlayacak "alarm durumu" çağrısı, parlamentoda kabul edildi ancak muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in yaptırım gücü bulunmuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkeye yardım girişini engelleyen ordu ve güvenlik güçlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Guaido ayrıca elektrik kesintilerini protesto etmek için Salı günü için büyük bir protesto gösterisi çağrısında bulundu. Konuşmasında Guaido Salı günü öğleden sonra bütün Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'ya karşı sokaklarda olmasını istedi.

Perşembe gününden bu yana devam eden elektrik kesintileri ülkede halihazırda kısıtlı olan gıda stoğunu, soğutucuların çalışmaması nedeniyle tehlikeye soktu. Sağlık Doktorları isimli sivil toplum kuruluşundan Pazar akşamı yapılan açıklamaya göre ülkede elektrik kesintileri nedeniyle Perşembe gününden bu yana 21 hasta hayatını kaybetti.

Başkent Caracas'a elektrik verilmeye başlansa da ülkenin büyük bir bölümünde kesintilerin devam ettiği bildirildi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro elektik kesintilerinin ABD'nin sabotajı olduğunu iddia ediyor.

Caracas'taki ABD Büyükelçiliği

ABD tüm diplomatik personelini çekiyor

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatik personeli bu hafta çekeceklerini açıkladı. Ülkede siyasi krizin başlamasının ardından ABD, 24 Ocak'ta bütün acil durum personeli olmayan çalışanlarını Venezuela'dan çekmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro’nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor.

Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor. Maduro, Washington yönetiminin işgal planı olduğu gerekçesiyle ABD tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ülkeye girişine izin vermiyor.

rtr,AFP/SSB,DÇÜ

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