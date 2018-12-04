 Venezuela Wikipedia′ya erişimi engelledi | DÜNYA | DW | 14.01.2019

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DÜNYA

Venezuela Wikipedia'ya erişimi engelledi

Venezuela'nın Wikipedia'ya erişimi engellediği bildirildi. Buna göre Venezuela, Türkiye'den sonra Wikipedia'ya erişimi engelleyen ikinci ülke oldu.

Symbolbild Wikipedia (picture-alliance/dpa)

Venezuela'nın Wikipedia'yı Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro yerine muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak gösteren sayfa nedeniyle engellediği bildirildi.

İsraillli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre internetteki kısıtlamaları takip eden sivil girişim kuruluşu NetBLocks, Venezuela en büyük telekomünikasyon şirketi CANTV 12 Ocak itibariyle Wikipedia'ya bütün dillerde erişimi engelledi.

NetBLocks "Wikipedia ve başka hizmetlere ülkedeki 150 farklı noktadan farklı internet hizmet sağlayıcıları üzerinden 60 bin kez yapılan giriş denemeleri" ile engellemenin fark edildiğini belirtti.

Wikipedia'ya erişim Türkiye'de Nisan 2017'de engellenmişti. Yasağa gerekçe olan içeriklerde Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği iddia ediliyordu.

Venezuelas Parlamentschef fordert Präsident Maduro heraus (picture-alliance/dpa/B. Vergara)

Maduro'nun yemin töreni sonrasında protestolar yapıldı

Venezuela krizde

Ekonomik ve siyasi krizle sarsılan Venezuela'da 16 milyon kişinin internete erişimi mevcut. Wikipedia'ya Venezuela'dan her ay ortalama 60 milyon giriş yapılıyor.

Devlet Başkanı Maduro geçen hafta ikinci dönem göreve başlamak için yemin etti. Ülkedeki ekonomik kriz devam ederken Maduro'ya görevi bırakması için uluslararası çağrılar artıyor.

Bir düzine Latin Amerika ülkesi ve Kanada, Maduro'nun geçen yıl yapılan seçimlerde tekrar seçilmesinin meşruluğunu reddederken, ABD, yolsuzlukla itham ettiği Venezuelalı yetkililere yaptırım uyguluyor. Avrupa Birliği de Venezuela'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Maduro yönetimine yaptırım uyguluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 3 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etti.

DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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