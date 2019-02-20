 Venezuela limanlarından gemi çıkışını yasakladı | DÜNYA | DW | 20.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Venezuela limanlarından gemi çıkışını yasakladı

ABD'nin gönderdiği insani yardımların ülkeye sokulmasını engellemeye çalışan Venezuela hükümeti, limanlarını gemi çıkışına geçici olarak kapattı.

Venezolanischer Öltanker (picture-alliance/dpa)

Venezuela ordusu, ABD'nin göndermeyi planladığı insani yardımların ülkeye ulaşmasını engellemek için limanlarını Pazar gününe kadar gemi çıkışına kapattı.  AFP'nin ulaştığı ordu kararnamesinde, "Güvenlik gerekçesiyle bütün limanlardan gemi çıkışları askıya alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Venezuela ordusu bir süredir ABD'nin yardımlarına karşı teyakkuzda. Karayipler’de yer alan Aruba, Bonaire ve Curacao adaları (ABC adaları) ile olan deniz ve hava ulaşımı Venezuela yönetimi tarafından durdurulurken, sınır hattına da askeri birlikler konuşlandırıldı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino silahlı kuvvetlerin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı uyarısında bulundu.

Juan Guaido

Muhalif lider Juan Guaido

Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerilimin önemli bir boyutu da insani yardım tartışmaları. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Batı’nın insani yardım adı altında ülkesini işgal etmeye hazırlandığını iddia ederken, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ise büyük çoğunluğu ABD’den gelen ve Kolombiya'nın sınırdaki Cucuta kentinde depolanan ilaç ve gıdaların ülkeye sokulmasına derhal izin verilmesini talep ediyor.

Maduro ile Guaido arasındaki iktidar kavgasında şu ana dek aralarında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu yaklaşık 50 devlet Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Nicolas Maduro ise Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve pek çok ülke tarafından desteklenmeye devam ediyor.

AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İnsani yardım krizi: Ordu teyakkuzda

Venezuela ordusu, Karayipler'de ABC Adaları olarak da bilinen Hollanda’ya bağlı Curacao, Aruba ve Bonaire’e deniz ve hava ulaşımını durdurdu. (20.02.2019)  

Avrupalı parlamenterler Venezuela'ya alınmadı

Venezuela Avrupalı parlamenterlerin ülkeye girişine izin vermedi. Muhalif lider Guaido karara tepki gösterdi. (18.02.2019)  

Venezuelalılar gıda ve ilaç için sokağa çıkıyor

Venezuelalılar, Devlet Başkanı Maduro'nun gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı ülkeye insani yardım gönderilmesine izin vermesi için bugün sokağa çıkıyor. (12.02.2019)  

Guaido: Maduro’nun zamanı doluyor

Maduro’ya meydan okuyan Venezuelalı muhalif lider Guaido DW’nin sorularını yanıtladı. Maduro’nun zamanının dolduğunu söyleyen Guaido, ülkede demokratik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı. (13.02.2019)  

Benzer içerik

Venezuela Militär

İnsani yardım krizi: Ordu teyakkuzda 20.02.2019

Venezuela ordusu, Karayipler'de ABC Adaları olarak da bilinen Hollanda’ya bağlı Curacao, Aruba ve Bonaire’e deniz ve hava ulaşımını durdurdu.

Kolumbien Grenzstadt Cucuta

Venezuela'da muhalefetten "insani yardım" atağı 06.02.2019

Venezuela'da muhalefet halkın sıkıntılarını dindirmek amacıyla komşu ülkeler ve ABD'nin desteğiyle insani yardım çalışması başlatıyor. Yardımın sınırdan geçebilmesi için ordunun tavrı önem taşıyor.

Jemen | Lebensmittelausgabe

BM: Yemen'e yardım için maddi kaynak tükenmek üzere 19.02.2019

Savaş nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için fonlar tükenmek üzere. BM yardım kuruluşlarının kasasında altı haftalık kaynak kaldığı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Russland | Putin hält Rede zur Lage der Nation | 2019 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

Putin'den ABD'ye füze resti

Rusya lideri Putin, INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirmesi durumunda, hem bu kararı alanlara hem de o silahlara ev sahipliği yapan ülkelere yönelik aynı karşılığı vereceklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  