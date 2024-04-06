Van'daki Zeydan protestolarında 23 tutuklama

Van'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) adayı Abdullah Zeydan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından seçilme hakkının geri alınması üzerine çıkan olaylarda gözaltına alınan 264 kişiden 23'ü tutuklandı.

Van'da mazbatanın Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) adaya verileceğinin açıklandığı 2 Nisan'da başlayan ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ertesi gün bu kararı iptal etmesiyle son bulan olayların bilançosunu Van Barosu İnsan Hakları Merkezi açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, olaylarda 10'u avukat toplam 264 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 147 kişi serbest bırakılırken 23 kişi "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hâlen gözaltında olan kişilerin işlemleriyse devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan, 31 Mart seçimleri sonrası tansiyonun yükselmesine sebep olan seçilme hakkı krizinin aşılmasının ardından dün mazbatasını aldı.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan mazbatayla poz verdi. Fotoğraf: ANKA

Mazbata krizi

Zeydan, 2021'de terör propagandası suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş, ancak mahkeme 4 Nisan 2023'te bu suçtan kaynaklı memnu (yasaklanmış) haklarının geri verilmesine hükmetmişti. Mahkeme kararına yasal süre içinde itiraz gelmemiş ve Zeydan'ın adaylığı YSK tarafından da kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığının seçimlerden üç gün önce yaptığı itiraz üzerine mahkeme aynı gün, Zeydan'a haklarının geri verilmesi yönünde verdiği kararı geri almıştı. Bunun üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçimde ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

YSK ise DEM Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Zeydan, Van'daki seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55'lik oy oranıyla kazanmıştı. AKP'li Arvas ise yüzde 27 oy almıştı.

Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınması üzerine birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerinde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

DW,ANKA/CÖ,EC

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