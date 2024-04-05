Van'da Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, 31 Mart seçimleri sonrası tansiyonun yükselmesine sebep olan seçilme hakkı krizinin aşılmasının ardından mazbatasını aldı.

Seçilme hakkının elinden alınmasına yönelik karar önceki gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırılan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den mazbatasını aldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, "Bu seçimlerin toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine olsa da hukukun ve adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra hukuktan, adaletten yana tavır alan, başta iradesini ve onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderlerine ve temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine, duyarlılık gösteren tüm kesimlere şükranlarımızı sunarız" dedi.

YSK'nın aldığı kararın, ülkede hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışa yönelik umutları ve birlikte özgürce yaşam iradesini daha da güçlendirdiğini belirten Zeydan, "Barış Anneleri aramızda. Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var. Birlikte onurlu yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme, güzel kentimize, halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan Fotoğraf: ANKA

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal da "Bu topraklarda eşitlik, adalet ve kolektif vicdanı yeniden bu toplumda tesis edebilmenin mücadelesini uzun yıllardır yürütüyoruz. Yerel yönetimlerde de uzun bir dönemdir yine aynı fikriyatla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle 2024 seçimlerine hazırlanırken burada ön seçimden bu yana adaylarının etrafında kenetlenen gençlere, kadınlara, halklara, annelere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve kentimizin dinamiklerine buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Olası bir yönelim karşısında demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.

Mazbata krizi

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan, 2021'de terör propagandası suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş, ancak mahkeme 4 Nisan 2023'te bu suçtan kaynaklı memnu (yasaklanmış) haklarının geri verilmesine hükmetmişti. Mahkeme kararına yasal süre içinde itiraz gelmemiş ve Zeydan'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) da kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığının seçimlerden üç gün önce yaptığı itiraz üzerine mahkeme aynı gün, Zeydan'a haklarının geri verilmesi yönünde verdiği kararı geri almıştı. Bunun üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçimde ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

YSK ise DEM Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Zeydan, Van'daki seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55'lik oy oranıyla kazanmıştı. AKP'li Arvas ise yüzde 27 oy almıştı.

Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınması üzerine birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerinde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

DW,ANKA/CÖ,BK

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