Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı

Van Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) 31 Mart'taki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından tansiyonun yükseldiği ilde 15 gün süreyle gösteri düzenlenmesini yasakladı.

Söz konusu süre zarfında "gösteri yürüyüşü, açık hava ya da kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi" yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması karar alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına İZİN VERİLMEMESİ hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Van'da Abdullah Zeydan gerilimi

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan, 2021'de terör propagandası suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş, ancak mahkeme 4 Nisan 2023'te bu suçtan kaynaklı memnu (yasaklanmış) haklarının geri verilmesine hükmetmişti. Mahkeme kararına yasal süre içinde itiraz gelmemiş ve Zeydan'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulunca da kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığının seçimlerden üç gün önce yaptığı itiraz üzerine mahkeme aynı gün, Zeydan'a haklarının geri verilmesi yönünde verdiği kararı geri almıştı. Bunun üzerine mazbata, seçimde ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi.Mahkemenin tutumunu eleştirenler, karara Yargıtay'da temyiz yolu açık olmasına rağmen bu sürecin tamamlanmasının beklenmemesine tepki gösteriyor.

Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınması üzerine Van'ın yanı sıra Diyarbakır ve Şırnak gibi çeşitli illerde protesto gösterileri düzenlendi. Yer yer polisin müdahale ettiği gösterilerde gözaltına alınanlar oldu.

Zeydan, Van'daki seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55'lik oy oranıyla kazanmıştı. AKP'li Arvas ise yüzde 27 oy almıştı.

Bitlis'te de gösteri yapmak yasaklandı

3-17 Nisan tarihleri arasında Bitlis'te de gösteri yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği bu kararın "eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla" alındığını duyurdu.

Bitlis'te dün seçim sonucuna itiraz edip basın açıklaması yapan DEM Partili gruba polis müdahale etmişti. DHA, adliyeye yürümek isteyen gruptan dört kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Pervari'de sokağa çıkma yasağı

Siirt Valiliği de Pervari ilçesi genelinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Pervari'de AKP'li ve DEVA Partili adayların aileleri arasında çıkan silahlı kavgada dört kişinin yaralandığı bildirilmişti.

DW,DHA/CÖ,EC

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