Valilikten Esenyurt'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayiinde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Bir kişi adliyeye sevk edilirken, iki zanlının hâlâ arandığı belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta dün gece bir tekel bayiinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili başlatılan incelemelerde, işyerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö ve S.Ö isimli şüphelilerin, o sırada tekel bayiinde bulunan Y.E.E, B.B ve Y.E isimli şahısları silahla ateş açarak yaraladıkları ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıkları belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.E.E ve B.E’nin hastanede hayatını kaybettiklerini belirtirken, Y.E'nin tedavisinin hâlâ devam ettiğini ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Şüphelilerden M.Ö'nün yakalandığı belirtildi. M.Ö adliyeye sevk edilirken, saldırı esnasında yanında bulunan ve kimlikleri belirlenen diğer üç kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği açıklandı.

Valilik, olay sonrası işyerinde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, iki adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildiğini belirtti.

DHA'nın olaya ilişkin haberinde, şüphelilerle işyeri sahiplerinin arasında maddi husumet bulunduğu belirtildi.

DW / AI, EC