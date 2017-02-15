 Uzaya giden Bezos Dünya′ya döndü | DÜNYA | DW | 20.07.2021

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DÜNYA

Uzaya giden Bezos Dünya'ya döndü

Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos, sahibi olduğu şirketin mekiğiyle gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladı. Bezos, birkaç dakikalık uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

Jeff Bezos Dünya'ya dönüşü sonrasında uzay aracından inerken.

Jeff Bezos Dünya'ya dönüşü sonrasında uzay aracından inerken.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, kısa uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

57 yaşındaki Bezos'u taşıyan mekiğin, uzayda geçirdiği birkaç dakikanın ardından ABD'nin Teksas eyaletindeki çölde bulunan üsse güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Mavi bir astronot giysisi ve kovboy şapkasıyla yolculuğa çıkan Bezos'un, yanındaki üç kişiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor.

USA Van Horn | Blue Origin Rakete | Jeff Bezos

Bezos'un sahibi olduğu uzay taşımacılık şirketi Blue Origin'in Eylül ya da Ekim ayında bir uzay turistini daha uzaya taşıması planlanıyor.

Dokuz gün önce de İngiliz milyarder Richard Branson, uzay mekiğiyle uzaya gitmişti. Bezos, Branson ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, uzay taşımacılığı alanında sahip oldukları şirketler aracılığıyla rekabet halindeler.

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Richard Branson: Uzaya giden ilk milyarder

rtr/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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