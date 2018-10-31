 UNICEF: Yemen’de 7 milyondan fazla çocuk açlıkla karşı karşıya | DÜNYA | DW | 01.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

UNICEF: Yemen’de 7 milyondan fazla çocuk açlıkla karşı karşıya

UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil.

BM Yemen'deki durumu dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor

BM Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak nitelendiriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen’de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu söyledi. Cappelaere, ülkede açlık tehdidi altında olan çocukların sayısının 7 milyondan fazla olduğunu belirtirken, halihazırda 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenme, 400 bin çocuğun da akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

Önerdiğimiz linkler

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmak için hükümet masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu. ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı. (01.11.2018)

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü. (01.11.2018)

BM, Yemen'de düzenlenen hava saldırısında en az 21 sivilin öldüğünü açıkladı. Husiler bombardımanın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından yapıldığını bildirdi. (25.10.2018)

BM iç savaşın sürdüğü Yemen’de ülke nüfusunun yaklaşık yarısının açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Açlık tehlikesinin, "uzmanların bölgede meslek yaşamları boyunca gördükleri her şeyden büyük olabileceği" belirtildi. (24.10.2018)

Yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin yaşandığı ülkede “2015 yılından bu yana 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da ağır yaralandığını“ söyleyen Cappelaere, “Bunlar yalnızca teyit edebildiğimiz rakamlar, ancak bilançonun bundan çok daha ağır olduğunu sanıyoruz“ diye konuştu.

Üç yıldır devam eden savaşın az gelişmişlikle mücadele eden Arap Yarımadası’nın en yoksul ülkesi Yemen’de koşulları daha da ağırlaştırdığını belirten Cappelaere, bu nedenle savaşın son bulmasının tek başına yeterli olmayacağını söyledi. UNICEF Bölge Direktörü, ülkede kapsamlı bir yeniden yapılandırma ihtiyacının olduğuna dikkat çekti. Cappelaere, "Yapılması gereken, savaşın sona erdirilmesi ve halkı ve çocukları merkeze alan bir yönetim mekanızmasının kurulması" diye konuştu.

Yemen'de Husilerin ayaklanmasıyla bir iç savaş başlamıştı. Merkez hükümeti destekleyen komşu ülke Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon İran destekli Şii Husilere sık sık hava saldırısı düzenliyor. Üç yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de hükümet, ABD'nin savaşan taraflara ültimatom vermesinin ardından İran'ın desteklediği Husilerle barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı. Birleimiş Milletler de barış görüşmelerini bir ay içerisinde başlatmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre, savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyor.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Jemen Sanaa Bürgerkrieg Ruinen

ABD'den Yemen ültimatomu 31.10.2018

ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm taraflara seslenerek Yemen'de çatışmalara son verilmesini istedi. Mattis, taraflara ateşkes için ültimatom verdi.

Jemen Sanaa Bürgerkrieg Ruinen

Yemen'de barışı sağlamak için ilk yeşil ışık 01.11.2018

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmak için hükümet masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu. ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı.

Jemen Schatten hinter Flagge

Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi 01.11.2018

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mısır ordusu

Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

Altı Arap ülkesinin kara, deniz ve hava birliklerinin Mısır’da ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Mısır'daki El Ahram gazetesi tatbikatın “şu ana kadarki en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını belirtti. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 