  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: picture alliance/Unicef/dpa/M. Gonzalez
EkonomiKüresel

UNICEF yardım için 10 milyar dolara ihtiyaç duyuyor

42 dakika önce

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 2023 yılında yapılması gereken yardımlar için 10,3 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Örgütün hedefi 155 ülkede 110 milyondan fazla çocuğa ulaşabilmek.

https://p.dw.com/p/4KVb7

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında uyguladığı yardım programları için 2023 yılında 9,77 milyar euroya (10,3 milyar dolar) ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, dünya genelinde yaşanan insani krizler ve iklim değişikliğinin artan etkileri sebebiyle, yakın geçmişte hiç olmadığı kadar çok çocuğun insani yardımlara muhtaç hale geldiğini dile getirdi.

Russell'in açıkladığı verilere göre dünya genelinde, 18 yaşın altında yaklaşık 37 milyon çocuk ve genç evini terk etmeye ve göçe zorlanmış durumda. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek rakama tekabül ediyor. Bunun yanı sıra sayısız çocuğun da çatışmalar, salgınlar, artan yetersiz beslenme ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı etkenlerin tesiri altında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) sene başında yaptığı tahminlere göre, 2022 yılı içinde, dünya genelinde yaklaşık 274 milyon kişiye yardım götürülmesi gerekiyordu. Ancak UNICEF bu rakamın sene içinde arttığını bildirdi.

En fazla yardım Afganistan'a

UNICEF'in 2023 yılı planlarında en çok yardım götürülmesi gereken ülkelerin başında, 1,57 milyar euro ihtiyacı ile Afganistan geliyor. Afganistan'ı, yaklaşık bir milyar euro ile Ukrayna ve komşu ülkeleri, 822 milyon euro ile Suriye ve çevresi; 818 milyon euro ile Kongo ve 639 milyon euroluk ihtiyacı ile Etiyopya izliyor.

Faaliyetlerinin en önemli kısmını, yetersiz beslenme ile acil mücadele ve su tedariğinin güvence altına alınması gibi çalışmaların oluşturduğu UNICEF, bunun yanı sıra çocuklara kızamık aşısı yapmak, onlara psiko-sosyal hizmetler sunmak, ayrıca şiddete karşı önleyici çalışmalar yapmak ve eğitim olanakları sağlamak gibi girişimlerle ilgileniyor. Çocuklara Yardım Fonu'nun amacı, 2023 yılında, 155 ülkede 110 milyondan fazla çocuğa ulaşabilmek.

KNA / ET,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Arşiv - Nijerya'da, UNICEF'e bağlı bir acil gıda yardımı merkezi

UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

UNICEF, 2021’de dünyanın birçok bölgesinde 10 milyonu aşkın çocuğun açlık ve kıtlık sorunundan muzdarip olacağını açıkladı. Genel Direktör pandemi, iklim değişikliği ve savaşların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.
Gıda güvenliği30 Aralık 2020

UNICEF: Pandemi tarihimizdeki en ağır kriz

UNICEF: Pandemi tarihimizdeki en ağır kriz

UNICEF tarihinde gördüğü en kötü krizin koronavirüs pandemisi olduğunu açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre pandemi sebebiyle, dünya çapında 100 milyon çocuk daha yoksulluğa sürüklenmiş durumda.
Politika9 Aralık 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - (05.12.2022)

"Tiranlar, zorbalar hep giderler"

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Enflasyon açıklandı, gözler asgari ücrette

Enflasyon açıklandı, gözler asgari ücrette

Ekonomi3 saat önce03:17 dak.
external

Doktora şiddet davasında "samimi davranış" indirimi

Doktora şiddet davasında "samimi davranış" indirimi

Suç3 saat önce03:16 dak.
external

İran'da ahlak polisi birimi lağvedildi

İran'da ahlak polisi birimi lağvedildi

İnsan Hakları3 saat önce03:19 dak.

Enflasyondaki yıllık düşüş yoksulluğu azaltır mı?

Enflasyondaki yıllık düşüş yoksulluğu azaltır mı?

Ekonomi7 saat önce
Rotterdam limanında bir LNG tankeri

LNG yatırımları: Milyarlar boşa mı harcanıyor?

LNG yatırımları: Milyarlar boşa mı harcanıyor?

Doğa ve Çevre8 saat önce
Alman ordusuna ait tanklar

SIPRI: Silah şirketleri satışlarını artırmayı sürdürdü

SIPRI: Silah şirketleri satışlarını artırmayı sürdürdü

Politika14 saat önce
Ana sayfaya dön