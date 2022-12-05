UNICEF yardım için 10 milyar dolara ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında uyguladığı yardım programları için 2023 yılında 9,77 milyar euroya (10,3 milyar dolar) ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, dünya genelinde yaşanan insani krizler ve iklim değişikliğinin artan etkileri sebebiyle, yakın geçmişte hiç olmadığı kadar çok çocuğun insani yardımlara muhtaç hale geldiğini dile getirdi.

Russell'in açıkladığı verilere göre dünya genelinde, 18 yaşın altında yaklaşık 37 milyon çocuk ve genç evini terk etmeye ve göçe zorlanmış durumda. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek rakama tekabül ediyor. Bunun yanı sıra sayısız çocuğun da çatışmalar, salgınlar, artan yetersiz beslenme ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı etkenlerin tesiri altında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) sene başında yaptığı tahminlere göre, 2022 yılı içinde, dünya genelinde yaklaşık 274 milyon kişiye yardım götürülmesi gerekiyordu. Ancak UNICEF bu rakamın sene içinde arttığını bildirdi.

En fazla yardım Afganistan'a

UNICEF'in 2023 yılı planlarında en çok yardım götürülmesi gereken ülkelerin başında, 1,57 milyar euro ihtiyacı ile Afganistan geliyor. Afganistan'ı, yaklaşık bir milyar euro ile Ukrayna ve komşu ülkeleri, 822 milyon euro ile Suriye ve çevresi; 818 milyon euro ile Kongo ve 639 milyon euroluk ihtiyacı ile Etiyopya izliyor.

Faaliyetlerinin en önemli kısmını, yetersiz beslenme ile acil mücadele ve su tedariğinin güvence altına alınması gibi çalışmaların oluşturduğu UNICEF, bunun yanı sıra çocuklara kızamık aşısı yapmak, onlara psiko-sosyal hizmetler sunmak, ayrıca şiddete karşı önleyici çalışmalar yapmak ve eğitim olanakları sağlamak gibi girişimlerle ilgileniyor. Çocuklara Yardım Fonu'nun amacı, 2023 yılında, 155 ülkede 110 milyondan fazla çocuğa ulaşabilmek.

KNA / ET,TY