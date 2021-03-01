 UNICEF: Suriye′deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı | DÜNYA | DW | 10.03.2021

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DÜNYA

UNICEF: Suriye'deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı

Suriye'deki iç savaşta 10 yıl içinde yaklaşık 12 bin çocuğun öldüğünü ve yaralandığını açıklayan UNICEF, ülkede yaklaşık 6 milyon çocuğun da insani yardıma muhtaç olduğuna dikkat çekti.

Kaçmak zorunda kalan çocukların çoğu okula da gidemiyor

Kaçmak zorunda kalan çocukların çoğu okula da gidemiyor

Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 10 yıl geçti. Bu süreçten en çok etkilenenler ise çocuklar ve gençler oldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) Çarşamba günü yapılan açıklamada, Suriye'deki iç savaşta bu güne kadar yaklaşık 12 bin çocuğun yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belirtildi. Açıklamada sadece geçen yıl içinde 511 kız ve erkek çocuğunun hayatını kaybettiği, 699'unun da yaralandığına vurgu yapıldı.

UNICEF, çatışmaların azalmasına rağmen geçen yıl 61 okul, 29 hastane saldırısı düzenlendiğine dikkat çekti. Örgüt, Suriye'deki savaşın "yakın tarihin en kötü eğitim felaketlerinden birine" yol açtığını vurguladı.

Suriye içinde 2,5 milyon civarında çocuğun ve komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yaklaşık 750 bin çocuğun halen okula gidemediğini belirten UNICEF, Suriye'de yaklaşık 6 milyon çocuğun ise insani yardıma muhtaç durumda olduğuna vurgu yaptı.

UNICEF'in açıklamasında, yaklaşık 500 bin çocuğun kronik olarak yetersiz beslendiği belirtilerek, ebeveynlerin çocuklarını çalıştırmak veya erken evlendirmekten başka seçeneğinin kalmadığı kaydedildi.

Her iki gençten biri yakını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (IKRK) tarafından yapılan bir araştırma da, savaşın çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı travmayı ortaya koydu. Sonuçları Çarşamba günü yayımlanan bir araştırmaya göre, görüşlerine başvurulan 18 ila 25 yaş arasındaki neredeyse her iki gençten biri bir aile bireyini veya arkadaşını kaybetti. Bu oran yüzde 47 olarak açıklandı. Anket Suriye, Lübnan ve Almanya'da bin 400 Suriyeli gencin katılımıyla yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 12'si 10 yıldır süren iç savaşta yaralandıklarını belirtirken, yüzde 62'si ülke içinde göç etmek zorunda kaldığını veya yurtdışında kaçtığını söyledi. Görüşlerine başvurulan gençlerin dörtte üçünden fazlası ise yiyecek satın almakta zorluk çektiğini ifade etti.

Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşayan gençlerle yapılan mülakatlarda savaşın bu gençlerde yol açtığı psikolojik travmalar da gözler önüne serildi. Ankete katılanların yarısından fazlası son 12 ay içinde uyku bozuklukları yaşadıklarını, korku ve depresyon sorunu ile karşı karşıya bulunduklarını ifade ettiler.

Ankete katılan genç kız ve erkekler gelecekten en büyük beklentilerinin "istikrar" olduğunu belirtti.

Handikap International: Suriyelilerin dörtte biri sakat kaldı

Handikap International adlı yardım kuruluşu Suriyelilerin yaklaşık dörtte birinin  sakat kaldığını belirterek, bu oranın küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğuna işaret etti. Kuruluşun siyasi bölüm başkanı Eva Maria Fischer, Suriye’de savaşın sona ermesinden sonra ülkenin mayınlardan ve bombalardan temizlenmesinin ve yeniden inşasının nesiller süreceğini belirterek, "Patlayıcı kalıntılarının karıştığı binlerce ton molozun temizlenmesi gerekiyor" dedi. Fischer, acilen yerleşim alanlarının bombalanmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

10 yıl önce başlayan savaş

Suriye’de Beşar Esad Hükümetine karşı 2011 yılının Mart ayında başlayan protestolar büyüyerek, ülkeyi iç savaşa sürükledi. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı şiddet uygulaması uluslararası katılımlı  bir iç savaşa yol açtı. Şimdiye kadar 400 binden fazla insan öldü. Yaklaşık 12 milyon insan yerinden edildi. BM'ye göre, 13 milyon 400 bin Suriyeli şu anda yardıma muhtaç duruma düştü, iki milyon Suriyeli ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. İç savaşı sonlandırmaya yönelik çabalar ise şimdiye kadar başarısız oldu.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

  

 

 

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